Il nuovo direttore dei veterinari: "Cambiamenti climatici, una sfida. Siamo pronti a fare la nostra parte"

Gaetano Trevisi è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Sanità Animale dell’Usl di Ferrara. Il dottor Trevisi si è laureato in Medicina Veterinaria nel 1987 presso l’Università di Bologna e si è specializzato in Malattie dei Piccoli Animali nel 1991 presso l’Università di Pisa. Dopo aver svolto attività libero professionale per alcuni anni, dal maggio 1992 ha iniziato a lavorare come veterinario collaboratore (prima) e dirigente veterinario (poi) presso l’Ausl di Modena. Nel 2004 ha preso servizio presso l’Ausl di Ferrara dove si è sempre sempre occupato di sanità animale ricoprendo incarichi professionali e gestionali.

Questo servizio, del dipartimento di sanità pubblica, ha come finalità principale la tutela della salute animale in un’ottica ‘One Health’, ossia attraverso un approccio che tende ad integrare le azioni che favoriscono la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi. La tutela della salute degli animali rappresenta un pilastro della legislazione europea perché è intimamente connessa alla sicurezza alimentare e al controllo delle zoonosi. L’Unità Operativa effettua attività di prevenzione, controllo, sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali. Inoltre interviene nella gestione delle emergenze sanitarie veterinarie, in particolare di tipo epidemico e non. Tra le altre attività, il controllo sulla movimentazione degli animali da reddito e da affezione tramite i sistemi informativi di gestione delle anagrafi animali, le certificazioni sanitarie e le procedure di registrazione e di riconoscimento di tutte le strutture che detengono animali, di tutte le specie (dai cani, bovini, cavalli, pesci ed api fino ad arrivare ad esempio ai camelidi, ai lombrichi e alle chiocciole). "La Sanità Animale – commenta Trevisi – come Unità Operativa Complessa riveste grande importanza nell’ambito della sanità pubblica. Con il mio team intendo costruire un servizio attento ai bisogni del territorio, al passo con i tempi e pronto ad affrontare le sfide determinate dal “climate change” e dagli intensi movimenti di uomini ed animali responsabili della presenza di nuove patologie. Il mio obiettivo sarà anche quello di snellire, per quanto possibile, gli aspetti burocratici nell’ottica di una maggiore efficienza, favorendo lo sviluppo delle attività produttive preservando la salute degli animali, la salute pubblica e quelle dell’ambiente".