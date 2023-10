Il nuovo prefetto accolto dal sindaco: "Insieme per la città"

Incontro a palazzo Municipale tra il nuovo prefetto Massimo Marchesiello (già vicario in città fino al 2011) e il sindaco Alan Fabbri. "Siamo felici – così quest’ultimo – di ritrovare una figura che ben conosce il nostro territorio e con cui noi amministratori abbiamo avuto occasione, in passato, di collaborare, apprezzandone le qualità umane e professionali. In particolare, la nostra collaborazione si è intensificata negli anni in cui sono stato sindaco di Bondeno. Ci sono le migliori condizioni per un lavoro comune e proficuo soprattutto sui temi della sicurezza, dell’ ordine pubblico, della tutela della città". "Ferrara – così il prefetto – è il luogo degli affetti e la città in cui ho sviluppato vasta parte del mio percorso professionale. L’obiettivo è dare un contributo, servire il territorio aprendo anche la prefettura e la nostra attività alla città".