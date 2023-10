Il nuovo prefetto: "Crimine, proseguono i controlli interforze. Più telecamere e luci"

Dalla sicurezza all’accoglienza migranti, dalle sfide del lavoro al contrasto della violenza di genere. Il tutto con l’impegno a rendere la prefettura un luogo "aperto e vicino alla cittadinanza" e non soltanto un palazzo di burocrazia e "scartoffie". L’agenda del prefetto Massimo Marchesiello (tornato a Ferrara dopo un precedente incarico come vicario terminato nel 2011) è fitta, ma il nuovo inquilino di palazzo Giulio d’Este ha già ben chiare le proprie priorità. Tra queste c’è senza dubbio la sicurezza, al centro proprio ieri mattina di un incontro del Comitato ordine e sicurezza pubblica.

SICUREZZA

Nella lotta alla criminalità, Marchesiello ha già individuato alcune ‘stelle polari’. Primo, "la valorizzazione del sistema di videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno della città. Le telecamere rappresentano un deterrente e un importante aiuto per le indagini". Secondo, il "miglioramento del sistema di illuminazione in alcune zone". Il ragionamento del rappresentante del governo si sposta poi sul ritorno dell’esercito e sui controlli interforze ("Continueranno"), fino a concludere con un invito "a tutti i cittadini a rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare illeciti o situazioni sospette". Focus anche sulle truffe agli anziani con "iniziative condotte anche con il coinvolgimento della polizia postale" e sulla sicurezza stradale. Per quanto riguarda il Gad, zona storicamente al centro di episodi di microcriminalità e spaccio, Marchesiello si riserva di "fare qualche sopralluogo, anche di sera. Voglio rendermi conto di persona della situazione. Penso e spero che sia migliorata rispetto a come la ricordavo".

ACCOGLIENZA MIGRANTI

Tra i primi (e più corposi) dossier che il neo prefetto si è trovato sulla scrivania c’è quello dell’accoglienza migranti. "Il tema – ha chiarito Marchesiello – merita una attenzione particolare. Incontrerò gli enti gestori per valutare la situazione e le criticità. Gli sbarchi continuano e così gli arrivi dalla rotta balcanica: valuteremo le migliori forme di organizzazione insieme ai Comuni". Al momento, ha concluso, "non ho registrato particolari casi di sofferenza sul territorio".

GIOVANI E MOVIDA

Tra i temi affrontati dal rappresentante del governo c’è anche quello della movida e dei giovani. "Ci sono situazioni da monitorare – ha affermato –, ma c’è comunque forte attenzione da parte del Comune".

VIOLENZA DI GENERE

La piaga della violenza di genere è da sempre all’attenzione della prefettura. E non farà eccezione il periodo a guida Marchesiello. "C’è un protocollo già avviato – afferma – sul quale voglio continuare a lavorare bene, raccogliendo l’eredità del mio predecessore Rinaldo Argentieri. Punteremo sui centri anti violenza e su figure specializzate all’interno delle forze di polizia". Su questo fronte è importante "anche il rapporto con la stampa e con l’Ordine dei medici. I sanitari sono infatti spesso i primi ‘sensori’ di episodi di violenza che a volte, purtroppo, non vengono poi denunciati dalle stesse vittime".

LAVORO

Palazzo Giulio d’Este è una delle prime sedi istituzionali in cui approdano le vertenze di lavoro e le crisi aziendali (sede "naturale", come la definisce il prefetto). Sul fronte dell’impiego, l’attenzione non sarà però soltanto sulle emergenze lavorative legate a stati di crisi o chiusure aziendali. Altre piaghe da affrontare sono le morti sul lavoro e lo sfruttamento. "Terremo gli occhi puntati sul tema degli infortuni e dello sfruttamento – ha aggiunto –, soprattutto in certe comunità del territorio. Non solo. Durante la mia esperienza in Friuli Venezia-Giulia avevamo messo in campo aiuti per le famiglie in difficoltà, in collaborazione con la Caritas. Valuteremo se sia un’esperienza ripetibile anche qui".

PREFETTURA APERTA

Uno dei progetti che il neo insediato rappresentante del governo ha annunciato di voler mettere in campo è quello di rendere la prefettura un luogo ‘a portata di cittadino’. "Vorrei – illustra – che la prefettura fosse aperta alla cittadinanza. Magari organizzando iniziative anche con la collaborazione di enti e associazioni di categoria. L’obiettivo è far sì che la nostra istituzione sia un luogo visibile e non solo identificato come un ufficio in cui si compilano scartoffie".

RITORNO A CASA

Per Marchesiello l’approdo al piano più alto di palazzo Giulio d’Este è un ritorno a casa. "Tornare qui dopo molte esperienze in varie parti d’Italia – conclude – è per me un po’ un ‘dove eravamo rimasti’. Con Ferrara ho sempre avuto un rapporto privilegiato ed è il coronamento della mia carriera. Arrivando qui ho ritrovato tanti vecchi amici".