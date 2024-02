Il nuovo skatepark cambia destinazione

Tenuto conto delle sollecitazioni che sono giunte da parte di numerosi residenti e da un’analisi tecnica sullo stato di fatto dell’impianto attuale e della zona, l’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di realizzare il nuovo skatepark in un’altra area. Pertanto, al momento, non si darà avvio ad alcun tipo di intervento. Lunedì l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi incontrerà nuovamente i residenti per renderli partecipi di questa posizione. Sarà anche occasione per condividere nuovamente le loro osservazioni in merito all’area.