Il nuovo sportello immigrazione. Sorgerà nell’ex sede di Coldiretti. Entro l’anno la firma dal notaio

La firma dell’atto davanti al notaio dovrebbe avvenire gli ultimi giorni dell’anno. L’acquisizione dello stabile che ospitava la sede della Coldiretti, in via Bologna, è ormai cosa fatta. Dopo l’approvazione di giunta e Consiglio manca solo l’atto notarile che sancirà il trasferimento di proprietà dell’immobile di oltre 1.200 metri quadrati. Sorgerà lì, con ogni probabilità, lo sportello immigrazione della Questura. O per lo meno questo sembrerebbe essere all’esito delle interlocuzioni tra amministrazione e vertici della polizia, l’orientamento prevalente. L’operazione però è più articolata. Tant’è che, oltre al servizio per i migranti, l’idea del Comune sarebbe quella di trasformare la struttura in spazio polivalente per ospitare associazioni di volontariato di vario genere. Il Comune sborserà qualcosa come 850 mila euro per acquistare l’immobile ma, assicura il vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi, "si tratta di un investimento che verrà abbondantemente ‘ripagato’ nel giro di pochi anni". Sì, perché all’interno dell’ex sede dell’associazione di categoria degli agricoltori, verranno trasferiti anche alcuni servizi del Comune. I primi saranno quelli informatici, attualmente ospitati nella sede di via Maverna. Sede per la quale, tuttavia, l’amministrazione corrisponde un affitto a Ferrara Tua. "Annualmente – spiega il numero due della giunta, che ha curato l’operazione assieme alla direzione generale – il Comune corrisponde un affitto di oltre 170 mila euro per occupare gli uffici del servizio informatico di via Maverna. Per cui, anche a fronte delle esigenze che hanno avanzato alcune realtà associative importanti del territorio, oltre alle interlocuzioni in corso con la questura, abbiamo deciso di acquistare l’immobile di Chiesuol del Fosso e di rinunciare a pagare gli affitti". Sulla struttura, dopo diversi sopralluoghi, sono state effettuate numerose verifiche circa l’idoneità a ospitare i servizi richiesti. Tanto più che, oltre alla disponibilità dell’associazione, era arrivata nei giorni scorsi anche la manifestazione di interesse da parte dell’Inps per la vendita di uno stabile in via Scalambra. Ma la scelta del Comune è ricaduta poi sull’immobile di via Bologna 637. "L’edificio – dettaglia il vicesindaco – già suddiviso su più livelli e che ospitava in precedenza uffici è stato ritenuto idoneo e confacente alle nostre esigenze. Anche perché si tratta di una struttura completamente accessibile e dotata di parcheggi. Senza contare che, con il decentramento di una parte di servizi comunali, daremo nuovo vigore a quella zona della città". Un vigore che senz’altro "verrà accentuato anche a seguito della realizzazione dell’ultimo tratto della pista ciclabile, che permetterà di congiungere la prima periferia al centro cittadino e non solo". Ora, manca solo la stipula.

Federico Di Bisceglie