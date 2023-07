Il nuovo volto del Parco urbano Due mesi di lavori e polemiche "Migliorato ma non alterato Tutto fatto a regola d’arte"

di Nicola Bianchi

Se fosse un libro, il titolo più azzeccato non potrebbe essere che The Neverending Story. Già, perché oltre due mesi dopo – era il 18 maggio caro Bruce –, la Storia infinita del parco (il Bassani) ormai più chiacchierato al mondo, quella dell’erba trasformata in fango e paglia, manco ci pensa al tanto agognato punto definitivo. A 48 ore dalla riapertura – con concerto all’alba e colazione –, dopo l’ordine del giorno di fuoco condiviso dai gruppi di minoranza, dopo attacchi (strumentali e non) e attacchini, dopo manifestazioni, ’raid’ in bicicletta, atti a Tar, Consiglio di Stato e ministero dell’Ambiente per un cambio di location del concerto di Springsteen (senza mai, da parte degli attivisti, una concreta richiesta di sospensiva), il Carlino è entrato in anteprima nell’area verde risistemata. Sottoponendo il documento del 17 luglio delle minoranze al vicesindaco Nicola Lodi. Il quale, fin da subito, taglia corto: "Il Parco urbano oggi ha la stessa vocazione del pre-concerto. E nessuno, in Comune, ha la minima intenzione di cambiarla. Quello che domenica ridaremo ai cittadini, perché il parco non è di Fabbri, Lodi o di Ovadia, è lo stesso di 3-4 mesi fa. Anzi, è molto migliorato. E per questo non c’è bisogno di impegnare nessun percorso partecipativo".

NUOVO LOOK

Il cantiere prosegue ’h24’, i vialetti sono stati allargati – i principali raddoppiati –, rifatti con asfalto e una speciale ghiaia resinata, creati slarghi con panchine, portabici e cestini per i rifiuti, installata la fibra e un sistema di videosorveglianza ("allo stato ci sarà una telecamera, poi saranno quattro"). Parco che, riprende Lodi, "ora è interamente accessibile alle persone con disabilità, ciclabile, ambulanze e forze dell’ordine possono arrivare con i mezzi ovunque". Un lavoro da oltre 300mila euro.

"PRESCRIZIONI MANCATE"

Ma l’opposizione – tutti i gruppi ad esclusione dei 5S – mette in fila una sequela di "mancanze". Prima: le prescrizioni della concessione tra Comune e Fondazione Teatro Comunale "non sono state rispettate". L’affondo è contro Moni Ovadia, "titolare della concessione e obbligato al ripristino del Parco devastato", oltre a "non ottemperare", ha pure "appaltato opere che incidono profondamente sulla natura del parco". Lavori fatti "in regime privatistico in un’area pubblica senza titolo edilizio" e senza "pareri degli enti".

"TUTTO IN PIENA REGOLA"

Pronta la replica. "Il Cda del Teatro – spiega Lodi –, dopo ricerche di mercato e valutazioni delle offerte, ha regolarmente appaltato i lavori di ripristino a un’azienda veneta e il Comune ne ha curato progetto e supervisione. Non c’era nessun bisogno di titoli edilizi da portare in Consiglio, non si è trattato di alterare la viabilità, non è stato costruito nulla ex novo. Abbiamo riammodernato ciò che già c’era e che rientra nella manutenzione ordinaria. Ovadia non ha appaltato alcunché, bensì ha avuto autorizzazione dal Cda". GIÀ IN DELIBERA

C’è poi la questione del milione (più precedenti 400mila euro) trasferito con l’ultima variazione di bilancio del 3 luglio, "senza che – ancora l’opposizione – nè in Commissione nè in Consiglio siano state date risposte". "Nulla di vero. L’assessore Fornasini – replica ancora Lodi – ne ha parlato chiaramente in Consiglio, è registrato nell’ultima delibera". Insomma, rimandata al mittente la richiesta di una informativa del sindaco perché "non ci sono state trasformazioni del parco". Se, sorride, "dovessi portare ogni sistemazione di un vialetto, intaserei ogni volta il Consiglio comunale".

ALTRI BIG? AL PARCO

E se arrivassero altre star come il Boss, il Bassani sarebbe ancora la location? "Questa è un’area che si presta e può tenere 50mila persone. La risposta è sì, stessa location. Qui si è fatta una battaglia sull’ideologia politica". Infine la chiosa: "Da domenica torniamo a goderci il parco urbano e smettiamola con inutili polemiche".