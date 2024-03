Il nuovo volto della città. Dieci luoghi rinascono. Nel segno dell’Umarel

E’ il celebre, simpatico e popolare "Umarel" ("nato" in Emilia-Romagna) il testimonial della campagna di comunicazione "Look-up" che si occuperà della strategia e dell’evoluzione dei dieci progetti municipali da qualche mese avviati per "rigenerare" altrettanti importanti luoghi della città.

La presentazione del progetto, coordinata da Alessandra Piganti, ieri mattina nell’ex teatro Verdi, a un tiro di schioppo da piazza Travaglio, uno dei dieci spazi che verranno trasformati in nuova vita. Il tutto, come ha spiegato l’assessore Alessandro Balboni, entro la fine del 2026 e con l’obiettivo di "cambiare il volto di Ferrara". Si tratta di "luoghi identitari" che andavano riqualificati anche per renderli accessibili a tutti. Design, l’agenzia bolognese di comunicazione che ha ricevuto l’incarico, ha illustrato il progetto attraverso il responsabile Mattia Bonci con a fianco Filiberto Strazzari. Molti i "veicoli" di comunicazione utilizzati, forte la presenza anche sulla rete anzitutto attraverso Facebook e Instagram e il sito web con il classico "umarel", come si diceva, a fare il …Virgilio della situazione, anzi delle varie situazioni, con accanto di volta in volta altri soggetti. Daniela Ferrara, dirigente della Regione, ha ricordato che i dieci progetti ferraresi (per quasi 12 milioni di euro) fanno parte di una più vasta Agenda’ che tocca 14 territori regionali. Sono stati utilizzati il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale. Alessia Pedrielli, capo di gabinetto del Comune di Ferrara, ha curato per parte comunale il progetto comunicazione. La diffusione della conoscenza dei progetti sarà effettuata attraverso eventi, confronti con la gente. Balboni ha ricordato le dieci aree oggetto della riqualificazione: Sovramura via Baluardi, Piazza Travaglio, Piazza Gobetti, Polo della creatività, Ciclopedonale Alfonso d’Este e dintorni, Museo civico di storia naturale (2 interventi), Bagni ducali, Laboratorio aperto, oltre ad "azioni intergenerazionali".

Alberto Lazzarini