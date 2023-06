Il nuovo volto della Darsena A settembre finiranno i lavori Ma oggi chiuderà il Kennedy

di Mario Bovenzi

A luglio verranno terminati i lavori sul marciapiede lungo il lato nord della strada, sempre a luglio verrà completata l’asfaltatura e finalmente il senso unico diventerà un doppio senso di marcia fino a lambire il parcheggio su piazzale Kennedy. Poi verranno sistemati i marciapiedi sul ‘curvone’ che arriva da via Bologna. Ultime tappe, insieme ai lavori per i sottoservizi (tubi e controtubi, gas e allacciamenti), che porteranno alla riapertura di via Darsena. Un’opera costata milioni e sacrifici dei cittadini. Opera sulla quale il Comune ha scommesso. La data? Difficile indicare un giorno. Ma il mese sarà settembre. Ci siamo ma non mancheranno in questo percorso di avvicinamento ancora disagi e assai probabili proteste. Oggi, proprio per i lavori di riqualificazione in via Darsena, l’ingresso del Kennedy sarà chiuso dalle 13 alle 20. Durante il cantiere sarà garantita solo l’uscita dei mezzi che si trovano nel parcheggio, utilizzando il gate su via John Fitzgerald Kennedy.

La sensazione di essere ormai al traguardo – incrociando le dita – si respira un po’ nell’aria, ciclisti e pedoni che ‘testano’ il nuovo marciapiede. Le piastrelle rosse e bianche, gli alberi, tavolini e bar affacciati sull’acqua della darsena portano ad altre latitudini. Un po’ ricorda, quello scorcio, i navigli di Milano. Non è ancora finita, le ruspe sbuffano. Ma mentre la Nena attracca per raccogliere a bordo i turisti che vogliono scoprire nuovi itinerari sotto casa la sensazione è che un pezzo di città sia stato restituito – scusate il gioco di parole – ai cittadini. Indica le ultime tappe del lungo cantiere l’assessore ai lavori pubblici del Comune Andrea Maggi, anche lui ripete che non è ancora il tempo di indicare una data precisa, ma traspare nella prudenza che ormai è d’obbligo quando si parla di cantieri, ruspe e asfalto la soddisfazione, parafrasando qualcuno, un ragionato ottimismo. Aveva detto di portare pazienza l’assessore, ora sembra chiedere un ultimo sacrificio.

Ne vale la pena si legge nel sorriso di Valeria Landi, studentessa di scienze dell’educazione, che sorseggia un bicchiere di vino nel ‘lungo darsena’, così si potrebbe chiamare. Fino a domenica 25 giugno tra quei tavolini, le balle di fieno per creare un’atmosfera vagamente campagnola, all’ombra della prua di ‘Zarina’ si alzano i calici. Si chiama ‘Uain’ – anche se in inglese si scrive wine – la manifestazione dedicata alle aziende vitivinicole e alla ristorazione che ha come scenario la darsena. Alla regia Stefano Zobbi dell’agenzia ‘Dodicieventi’, il direttore di Confesercenti Alessandro Osti, Giorgia Minzoni del Canoa club Ferrara, Giancarlo Pallotta dell’Accademia internazionale enogastronomi sommelier-Aies e il presidente del gruppo modellisti Ferrara Franco Ragazzi. Quasi un brindisi, un’anticipazione a quella che sarà la nuova darsena. Ci crede Zobbi, il volto abbronzato, sulla tolda dell’imbarcazione Zarina. Lo sguardo di chi ama la sua città e la vede rifiorire. Ci crede Valeria, che viene da Fusignano (il paese di Sacchi) e abita a pochi passi dalla darsena. Dove andrà questa sera, per sentirsi un po’ in vacanza. Aspettando settembre, quando si spegneranno i motori dell’ultima ruspa. Tre milioni e ottocentomila euro il costo – tutti finanziamenti statali del Bando Periferie – nel fumo in testa degli automobilisti magari imbottigliati. Ancora non è finita. La giornata di oggi, con la chiusura del parcheggio, rischia di essere di passione. "Ci scusiamo per il disagio", così si chiude il laconico annuncio di Ferrara Tua che informa che oggi il Kennedy chiuderà. Ancora sacrifici lungo la strada che porta al taglio del nastro della nuova darsena.