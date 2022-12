Il Padel sbarca a Ponte Rodoni "Investiti duecentomila euro"

Il Padel arriva a Ponte Rodoni di Bondeno accanto al Palacinghiale. Il progetto è stato presentato ieri alla cittadinanza, in occasione di un evento ufficiale, organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica 44012; "Due campi saranno costruiti entro la primavera – hanno annunciato mostrando gli obiettivi, le finalità e le immagini della struttura che sorgerà i vertici dell’associazione -. I lavori inizieranno a febbraio". Il pdel è uno degli sport più in voga degli ultimi tempi. I campi più vicini sono a Ferrara. "Il progetto arricchisce la condizione sportiva dell’associazionismo a livello del territorio – ha spiegato Fabiano Campi- . L’associazione è nata da un gruppo di cinque persone, che credono in questo progetto, perché un impianto di questo tipo mancava". Hanno partecipato ad un bando pubblico del comune di Bondeno. "Nell’associazione – ha aggiunto Campi - ci sono persone che praticano questo sport e che avevano desiderio di praticarlo". Uno sport alla portata di tutti: "Sarà principalmente allo scoperto – hanno spiegato - ma entro due anni l’impianto verrà coperto per il periodo invernale". Un investimento di più di 200 mila euro. Entro la primavera i primi due campi saranno completati.

Claudia Fortini