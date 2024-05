’Il paese che vogliamo’, la ricetta della candidata Bergami per cambiare il territorio

"Nero su bianco: abbiamo messo nero su bianco ciò che sicuramente faremo". È la promessa che porta con sé il programma della candidata sindaca di Siamo Poggio Francesca Bergami per "il paese che vogliamo". È stato presentato nel corso della serata di venerdì 10 maggio, aperta da Virna Sabattini, segretaria PD e ‘padrona di casa’ al Parco I Maggio. "Siamo Poggio - ha rimarcato- è una collettività, una visione, oltre la persona e oltre le poltrone: un progetto comunitario che guarda finalmente alla cittadinanza". Un progetto che camminerà sulle gambe di tutti, a partire dalla squadra composta dai candidati Elena Benazzi, Benini Daniele, Silvia Bravi, Monica Cesari, Lorella Ferrarini, Silvia Garuti, Stefano Giorgi, Daniele Gonelli, Ayesha Mazhar, Alessandro Malaguti, Fabiano Menegatti, Emanuela Tavolini. "In questo progetto - ha illustrato Francesca Bergami - non trovate la sistemazione delle strade piene le buche, perché quella è manutenzione dovuta: trovate le nostre idee, di certa realizzazione". Tanti i punti del programma (illustrazioni di Carolina Elisabetta Zuniga) che arriverà in tutte le case. Si disegna un paese in cui torna a battere il cuore pulsante con il Castello Lambertini sede di biblioteca comunale, che lascia ritornare la palestra delle scuole a uso sportivo, di Polizia Locale, sala consiglio comunale e giunta, uffici sindaco e assessori, alcuni uffici comunali, oltre ad aree riservata a mostre, cerimonie, iniziative istituzionali e culturali, spazi museali".

l.g.