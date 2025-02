Il paese diventa un circuito. Ecco la corsa Coppi e Bartali

Comincia a crescere l’entusiasmo degli appassionati locali di ciclismo in vista dell’arrivo a Bondeno, il prossimo 25 marzo, della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tra poco più di un mese, dunque, l’arrivo della frazione inaugurale della venticinquesima edizione della corsa sarà collocato in via XX Settembre – zona Ovest di Bondeno –, all’incirca all’altezza del campo sportivo. I corridori, che quel giorno saranno in arrivo da Ferrara, per due volte dovranno percorrere un circuito ad anello di una quindicina di chilometri che transiterà per le frazioni di Scortichino, Gavello, Pilastri e Burana.

Al fine di evitare significativi disagi alla popolazione residente, l’Amministrazione, dopo una condivisione con l’Istituto Comprensivo “T. Bonati”, ha stabilito che l’attività didattica alle scuole elementari e medie di Bondeno resterà sospesa per la sola giornata di martedì 25 marzo. Tutti gli altri plessi del territorio di ogni ordine e grado svolgeranno invece regolare attività, ad eccezione appunto delle due scuole di via Gardenghi. La sospensione didattica non comporterà tuttavia un’interruzione delle attività: per quella giornata le famiglie con problematiche lavorative potranno infatti aderire gratuitamente al servizio “Sos Family” che si svolgerà presso i locali di Spazio29.

In altre parole, tramite modalità di iscrizione che saranno comunicate dalla dirigenza scolastica alle famiglie mediante il registro elettronico, i genitori dei bambini e dei ragazzi delle scuole elementari e medie con particolari esigenze lavorative potranno aderire al servizio “Sos Family” e portare i loro figli presso i locali di via Veneto. I giovani a Spazio29, peraltro, durante la giornata saranno anche accompagnati dal personale in servizio ad assistere al passaggio e all’arrivo dei corridori.

"Stiamo lavorando affinché quella del 25 marzo sia una bellissima giornata con protagonista lo sport – spiegano l’assessore allo Sport, Ornella Bonati, e l’assessore alla Sicurezza stradale, Marco Vincenzi –. Una competizione ciclistica di primo piano arriverà a Bondeno con la sua frazione inaugurale, assegnando quindi non solo la vittoria di tappa ma anche la prima maglia di leader della classifica generale".