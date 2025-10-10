Il paese diventa un grande set. I film anni Trenta con 200 figuranti

Si è concluso domenica, con grande partecipazione, il Festival Art ’30, la manifestazione che per tre weekend ha riportato Tresigallo indietro nel tempo, immergendo il paese e i suoi visitatori nell’atmosfera culturale e nell’estetica degli anni Trenta.

Grazie al contributo di oltre 200 figuranti diretti da Roberto Gatti e affiancati dal gruppo fotografico di San Felice sul Panaro, le strade e le piazze della città si sono animate attraverso la rappresentazione di scene ispirate ai film di Fellini e Paolo Villaggio e grazie all’atmosfera surreale dell’evento. Nonostante il maltempo, il festival ha registrato oltre 1500 presenze solo nella giornata di domenica, assicurando, ancora una volta, la centralità di Tresigallo nel panorama turistico culturale provinciale. Promosso dal Comune di Tresignana con il prezioso contributo delle associazioni locali e dei tanti volontari, il festival ha unito storia, arte, musica, letteratura, moda, design, cinema e fotografia in occasione della ricorrenza di tre anniversari, dedicati a Edmondo Rossoni, Don Domenico Chendi e ai 90 anni dalla rifondazione urbanistica del paese. Nel corso dei tre weekend in cui il festival si è articolato, le piazze e gli edifici di Tresigallo hanno ospitato mostre, conferenze, concerti, presentazioni letterarie, eventi fotografici, laboratori per bambini e molto altro, permettendo ai numerosi visitatori di scoprire la suggestiva atmosfera e storia del luogo. Il sindaco, esprimendo la soddisfazione scaturita dal successo di questa prima edizione, ha speso alcune parole per ricordare l’importanza del turismo culturale e ambientale, strumenti essenziali per la crescita del settore turistico nel basso-ferrarese. "La cultura non è una spesa, ma il più nobile investimento per salvaguardare e promuovere un territorio" ha affermato Mirko Perelli. Lo sguardo del comune di Tresigallo e delle associazioni del paese è già rivolto all’organizzazione della prossima edizione di Art’30, con l’obiettivo di creare un appuntamento fisso e annuale.

Viviana Perelli