Il paese piange il violinista Maestri: "La tua musica vivrà sempre"

GORO

Goro piange la scomparsa di uno dei suoi figli più celebri. Sabato, all’età di 84 anni, si è spento il grande violinista Gigino Maestri (foto), il cui talento ha oltrepassato i confini nazionali per toccare i cuori di ascoltatori di tutto il mondo. Nato a Goro il 10 marzo 1940, Maestri ha portato la sua musica sulle scene internazionali, diventando un membro delle più grandi orchestre sinfoniche. Dopo aver completato i suoi studi al Conservatorio di Parma, ha dedicato la sua vita alla musica, incidendo pezzi che hanno risonato nelle sale da concerto di tutto il mondo.

"Oltre a essere un eccellente violinista, è stato anche un ambasciatore della nostra cultura, dimostrando come la passione e la dedizione possano portare alla realizzazione dei propri sogni – lo ricordano il sindaco di Goro Maria Bugnoli e l’amministrazione comunale, nell’esprimere profondo dolore e grande stima per Maestri - . Una delle memorie per la nostra comunità è rappresentata da una foto scattata agli inizi degli anni ‘60 da Adelmo Bellotti, che ritrae Gigino mentre suona il violino davanti a un microfono. In quella serata, la sua musica veniva diffusa dagli altoparlanti posti sul balcone dell’allora Casa del Popolo, oggi trasformata nella nostra biblioteca, allietando i cittadini raccolti in piazza Cesare Battisti durante una festa dell’unità. La scomparsa di Gigino lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e nel mondo della musica. Con orgoglio e gratitudine, celebriamo la sua vita e il suo lascito, ricordando le sue performance che hanno elevato lo spirito e il nome di Goro nel mondo. Oggi, mentre esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, vogliamo anche celebrare la sua vita e il suo contributo indimenticabile alla musica. Ciao Gigino, la tua musica e il tuo spirito vivranno per sempre".

Tra i grandi successi di Maestri, non si può dimenticare la vittoria del Premio Paganini nell’edizione del 1960. Lo stesso violinista, sul sito del Concorso internazionale, ha ricordato quell’occasione come un passaggio importante per la propria carriera, grazie al quale è stato invitato quello stesso anno negli Usa per una lunga tournée "ed ho iniziato così una carriera che mi ha dato grandi soddisfazioni".