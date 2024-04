Il paese ricorda Micai: "Ci ha insegnato l’impegno"

"Aiutaci Sergio, a portare avanti la ‘filiera’, di cui sempre parlavi, nella realtà del bene. A metterci insieme, tra identità diverse che possono dialogare. E fare qualcosa per il proprio paese affinché tutti ne possano beneficiare". Così ieri pomeriggio don Roberto Sibani, parroco di Burana e Pilastri, ha ricordato nell’ultimo saluto alla Camera ardente di Bondeno, Sergio Micai, scomparso a 74 anni, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio. Ci sono addii che confermano il valore e l’unicità di un uomo che ha tracciato un pezzo di storia, scegliendo sempre l’umiltà del fare. Tantissime le persone presenti. C’è un messaggio di realtà: "Ci ha insegnato tanto impegno – ha sottolineato don Sibani – e ce l’ha lasciato". Micai ha ricoperto ruoli dirigenziali nel mondo cooperativo ma, come ha ricordato la sorella Patrizia "Tornava sempre a casa e si occupava della sua famiglia", tanto da averle affidato un incarico per il suo funerale: quello di ricordare a tutti che era stato "un garzone di bottega che fino a notte lavorava in biciletta per fare le consegne". Presidente della consulta di Burana, dirigente della società locale di calcio, organizzatore della festa del Pd in una politica attiva tra la gente.

cl.f.