Il paese ricorda Sepe "Un esempio per tutti"

È stato celebrato ieri, a Copparo, il 50° anniversario della morte del vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Armando Sepe, caduto in servizio il 17 gennaio 1973 mentre cercava di arrestare un copparese che aveva assassinato il figlio e tentato di uccidere la moglie. L’assassino, poi datosi alla fuga, aveva saturato la casa di gas causando l’esplosione della villetta all’arrivo del militare che perì sotto le macerie. L’omaggio della comunità copparese è stato affidato a tre momenti, resi ancora più toccanti dalla presenza del figlio del militare, Giuseppe, che ha testimoniato l’importanza di queste cerimonie, anche per lui che, piccolissimo quel 17 gennaio del 1973, non conserva ricordi di quanto è accaduto al papà e dalla commemorazione annuale riceve sempre emozioni forti. La mattinata si è aperta con la messa officiata nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo da don Stefano Bortolato. Presenti il vice prefetto di Ferrara Maria Claudia Ricciardi, il vice comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, colonnello Fabio Coppolino, il comandante provinciale Carabinieri di Ferrara, colonnello Alessandro Di Stefano, il comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo, maggiore Manuel Scacchi, la vice presidente della Provincia Laura Perelli e i rappresentanti dei Comuni del comprensorio, assieme al sindaco Fabrizio Pagnoni e al presidente del Consiglio comunale Alessandro Amà. Erano presenti anche esponenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) in congedo e dell’Associazione Nazionale Assistenza agli Orfani dell’Arma dei Carabinieri, nonché gli studenti delle classi 3ªC e 3ªF della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Copparo, accompagnati dal dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati, i quali hanno anche letto alcune loro riflessioni sul tragico evento. La giornata è proseguita con la deposizione della corona alla Fontana Monumentale e con il videocollegamento con il Comune di Carinaro (terra di provenienza del vicebrigadiere), rappresentato dal sindaco Nicola Affinito. In chiusura del collegamento, il sindaco Pagnoni ha sottolineato "il collegamento fra le due comunità stretto nel nome di Armando Sepe e del suo gesto, rispetto al quale abbiamo un debito di gratitudine".