Il paese saluta il dottor Vistoli

Dopo oltre 40 anni di servizio come medico di famiglia a Filo, con brevi trascorsi a San Biagio e Boccaleone, e un passato anche da esponente della consulta di frazione, il dottor Luca Vistoli è andato in pensione. L’intera comunità gli ha voluto tributare pubblicamente un saluto e, al tempo stesso, un ringraziamento per "essersi preso cura della loro salute". Un omaggio messo nero su bianco in una pergamena con incastonata una medaglia d’oro, ed in allegato un lungo elenco composto dai nomi di 130 suoi assistiti, anche delle borgate di Case Selvatiche e Molino. La cerimonia di commiato si è svolta sabato scorso nella saletta parrocchiale del paese. Il tutto anche alla presenza del sindaco Andrea Baldini, di tanti conoscenti, del mondo del volontariato e dell’associazionismo, del lavoro e sindacale, della cultura e storia locale.