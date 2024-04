’Il paese senza parole’ alla Sala Estense

La compagnia Rosso Teatro e l’Atelier Teatro Danza presentano ’Il paese senza parole’ - oggi e domani alle 9.45 alla Sala Estense) uno spettacolo di teatro d’attore e danza liberamente ispirato all’albo illustrato ’La grande fabbrica delle parole’ di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo. La rappresentazione, scritta da Roberto Anglisani e Alessandro Rossi e diretta alla regia da Roberto Anglisani, ha vinto il premio IN-BOX Verde 2016 ed è arrivata finalista di ’Festebà 2016’. Le parole dell’amore possono avere un prezzo? C’è un paese dove le persone non parlano quasi mai, per parlare bisogna comperare le parole e non tutti i bambini se lo possono permettere. Cybelle e Phyléas si innamorano e, nonostante la scarsa disponibilità di parole, riescono a far crescere il loro sentimento e a viverlo pienamente e con molta gioia e allegria. Il giungere improvviso di una tempesta obbligherà Phyléas a doversi mettere alla ricerca di parole per riscrivere la loro meravigliosa storia. Alla fine ci riuscirà e ritroverà Cybelle sotto il grande albero dove da ragazzini si trovavano ogni sabato. Lo spettacolo, consigliato a partire dai sei anni, parla dell’importanza delle parole e delle storie da poter raccontare, dove gli occhi e le orecchie possono immaginare mondi nuovi, emozioni che non sono visibili se non attraverso il corpo e il movimento. ’Il Paese senza Parole’, con Marianna Batelli e Alessandro Rossi, testo di Roberto Anglisani e Alessandro Rossi, regia Roberto Anglisani, musiche originali Marcello Batelli, coreografie Marianna Batelli, costumi Mirella Salvischiani. Prossimi appuntamenti di teatro ragazzi: dal 6 al 9 maggio, la compagnia Il Baule Volante presenta ’Nico cerca un amico’ con quattro spettacoli programmati alle ore 9:45 in sala Estense, con la regia di Andrea Lugli. Il 16, 17, 18 e 19 aprile Balamòs Teatro porta in scena ’Voci e suoni da un’avventura leggendaria’, al Centro Teatrale Universitario in via Savonarola 19.