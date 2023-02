Il paese si colora di blu per ricordare le vittime civili della guerra

Argenta si colora di blu per ricordare le vittime civili di guerra. In occasione della "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo", che ricorre il 1° febbraio di ogni anno, il comune di Argenta ha raccolto l’invito di ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra) a illuminare di blu un edificio rappresentativo ed esporre lo striscione "Stop alle bombe sui civili". Quest’anno la Giornata è particolarmente significativa: nel mondo sono 34 i conflitti in atto, e solo nel 2022 sono state 18.957 le vittime civili. Tra poche settimane sarà inoltre passato un anno dall’inizio della guerra di invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina, un conflitto in Europa che sta pesantemente colpendo la popolazione civile ucraina. Il 2023 ricorre anche l’80simo anniversario dell’inizio della Guerra di Liberazione contro le truppe naziste e quelle della Repubblica Sociale Italiana, un conflitto che ha colpito cruentemente tutta la cittadinanza italiana, e Argenta in maniera particolare. Ogni anno si ricordano infatti più di 900 cittadini uccisi nel bombardamento del 12 di aprile 1945 che ha completamente distrutto la cittadina. "Ad Argenta illumineremo le colonne e i capitelli monumentali salvati dai bombardamenti della città durante la Seconda guerra mondiale", afferma Delia Forte, assessore alla Cultura.

f. v.