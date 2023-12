Il paese si mobilita per aiutare Gaia. Raccolta fondi per sostenerla

A soli 20 anni sta affrontando nuovamente il mostro e a dargli coraggio, proprio poco prima di Natale, è stata la videochiamata a sorpresa del suo idolo Michele Bravi. Gaia Guidoboni (nella foto) abita a XII Morelli ha 20 anni e sta affrontando la sua seconda battaglia contro il medulloblastoma, un cancro del sistema nervoso centrale, affiancata da sua madre Barbara e dall’Associazione Valentina e da tanti amici tra i quali l’Associazione Giulia che ha organizzato questo speciale regalo. "Il mostro si è ripresentato e ora Gaia ha iniziato a fare a Cona, una chemioterapia mirata perché il suo fisico non può più ricevere la radioterapia – dice mamma Barbara Guidoboni – ha davanti un altro percorso molto difficile. Era in ospedale quando c’è stata la visita degli auguri dei carabinieri e notando un tatuaggio, le hanno chiesto cosa fosse. Lei ha spiegato che era un acronimo di una parte di un ritornello di canzone di Michele Bravi, il suo idolo. C’era presente anche Michele Grassi, presidente dell’Associazione Giulia, che ha sentito e ha avuto l’idea". Tatuaggio sul braccio sinistro che qualche giorno dopo Gaia ha potuto mostrare anche al suo idolo. "Grassi a sorpresa mi ha chiamata dicendo che il giorno dopo alle 11.30 Michele Bravi avrebbe chiamato Gaia. Non pensavo fosse possibile ma la videochiamata è arrivata – prosegue la mamma – un regalo enorme. Hanno parlato per 10 minuti, lui è stato molto simpatico e Gaia era davvero felice. Si sono salutati con lui che si scusava per non essere venuto di persona perché sta lavorando ad altre canzoni ma dicendole che si vedranno presto. Una sorpresa e una chiacchierata durante la quale Gaia si è dimenticata del momento che sta vivendo". Madre che sta combattendo contro le regole, a volte disumane, delle leggi. "Io e lei siamo sole. Per stare vicino a mia figlia, così giovane, in questo momento così duro, ho dovuto prendere dell’aspettativa dal lavoro ma non pagata perché la legge dice che il congedo parentale è solo per 2 anni. E’ triste che una legge non dia la possibilità auna madre di stare vicino alla figlia. Ma non ci sentiamo abbandonate: stanno raccogliendo fondil’Associazione Valentina, la Fidas, il team Iema e l’appello della Benedetto".

l.g.