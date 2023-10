"Il paese sprofonda, qui tornerà il mare"

Il grande delta del Po, terre strappate alle acque in secoli di bonifica, un paesaggio artificiale in equilibrio precario. Oggi il clima cambia e sconvolge quell’equilibrio. L’Adriatico si alza, spinge, vuole l’entroterra. In pochi decenni quella zona d’Italia potrebbe tornare sott’acqua. "Quando qui sarò tornato il mare", è il risultato di un esperimento di scrittura collettiva condotto da Wu Ming 1 nel Basso Ferrarese, confluito in un libro, presentato con successo l’altra sera nella sala polivalente della biblioteca comunale di Ostellato, organizzato dall’associazione "Il ragno d’oro" e il patrocinio del Comune. "Il libro è un’affascinante esperienza collettiva – ha evidenziato il sindaco Elena Rossi (nella foto) – che ha coinvolto l’intera comunità, il prodotto finale di un percorso in uno dei luoghi più significativi nei quali l’uomo ha esercitato la sua influenza sull’ambiente per adottarlo". Lo scopo di "Quando qui sarà tornato il mare" è immaginare il mondo sommerso di fine secolo e ambientarvi storie create con vari metodi. Ne è nata l’epopea di un mondo ancora e sempre in bilico. Nel testo di apertura Wu Ming 1 racconta storia, conflitti e peculiarità del Basso Ferrarese, riflette sul ruolo dello scrittore nel clima che cambia, racconta l’esperienza del laboratorio di scrittura che ha coinvolto la comunità ostellatese e annuncia il progetto "Blues per le terre nuove", di cui il libro è già parte. "Sapere che un territorio sparirà fa vedere i fantasmi – scrive Wu Ming 1 – Nella zona del delta, sono fantasmi di paludi prosciugate, di alvei abbandonati dai loro fiumi, di poderi un tempo floridi e oggi ridotti a polvere. Cos’è questa terra che sentiamo sotto i piedi? Questo paesaggio che diamo per scontato e che presto non ci sarà più?".

Franco Vanini