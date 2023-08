"Il paese va avanti anche senza il Pd"

"È palese a tutta la cittadinanza che con il Pd fuori dal Comune, e dall’Amministrazione, il paese di Lagosanto finalmente va avanti, con soddisfazione evidente e approvazione anche degli stessi esponenti del PD". Si conclude così la nota dell’Amministrazione guidata dal sindaco Cristian Bertarelli, che interviene su quanto recentemente dichiarato dalla segretaria del circolo dem di Lagosanto Paola Bergamini: "La segreteria locale del Pd sembra erroneamente credere di avere un diritto di prelazione politica sugli attuali successi di questa Amministrazione – afferma il primo cittadino -, presumibilmente perché, per il Pd, Lagosanto è considerata sua proprietà. Tuttavia, nonostante un decennio di governo, di cui gli ultimi cinque dopo la realizzazione della Scuola del sorriso, gli ex amministratori di centro-sinistra sembrano aver agito in modo inerte nei confronti delle questioni del paese, mentre oggi cercano di accaparrarsi i meriti della partecipazione e dell’ottenimento di risorse da un bando pubblico per risolvere il problema che, a causa della loro negligenza, porta il loro stesso nome". Il primo cittadino sostiene che "l’Amministrazione sembra aver compiuto un passo avanti grazie alla sua costante partecipazione a bandi pubblici a livello nazionale e regionale. Questo ha portato alla possibilità di risolvere i problemi della scuola e del parco di Pinocchio, che appartiene al demanio e che era stato occupato dal 2000".