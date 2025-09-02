Il palazzetto dello sport sarà gestito dalla X Martiri

Il palazzetto dello sport di Vigarano Mainarda ha trovato un gestore. L’amministrazione comunale, con un atto pubblicato sull’albo pretorio, ha annunciato l’affidamento della gestione del suo impianto sportivo comunale alla società X Martiri di Ferrara. La decisione, formalizzata con una determina, è stata presa a seguito di una gara d’appalto pubblica. La gestione, che avrà una durata di tre anni con possibilità di rinnovo per altri tre, è stata affidata alla società che ha presentato l’offerta più vantaggiosa. La X Martiri ha proposto un canone annuale di 2.500 euro, superiore alla base d’asta iniziale di 2.100 euro. Tutte le spese per le utenze, come acqua, luce e gas, saranno a carico della società.

"Questa scelta – si apprende dal Comune – è il risultato della necessità del Comune di Vigarano Mainarda di affidare la gestione dell’impianto a soggetti esterni, non disponendo delle risorse necessarie per una gestione diretta. L’affidamento – viene sottolineato – garantirà il mantenimento e lo sviluppo delle attività sportive locali, offrendo una struttura adeguata per gli atleti e la comunità. L’impianto sportivo, che si conferma un punto di riferimento fondamentale per lo sport e il benessere locale, si propone a incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività sportive". Completato l’iter burocratico, si procederà con l’avvio immediato del contratto. L’iniziativa del Comune di Vigarano Mainarda dimostra l’importanza data alla promozione dello sport come strumento di aggregazione sociale, offrendo una valida opportunità per il tessuto associativo e sportivo della città.

