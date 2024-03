Il Palazzo del Castello è pronto a mostrare i tesori

Manca poco alla riapertura del Palazzo del Castello di Poggio Renatico, un’opera tra le più importanti sia per quanto riguarda la mole dei fondi economici che per i lavori eseguiti riportando alla luce parti ‘dimenticate’ ma anche facendo riemergere antiche decorazioni nascoste dagli intonaci che hanno iniziato a raccontare meglio la storia di quel luogo. Il comune di Poggio Renatico ha fissato dunque la data dell’inaugurazione alla quale, pochi giorni dopo, ora seguirà anche l’abbinamento con le Giornate Fai. Si comincia giovedì 21 marzo con l’inaugurazione a partire dalle 9.30 alla presenza anche del presidente della Regione Stefano Bonaccini, con, a seguire, la visita alle vecchie cantine, l’imbarcadero, la corte centrale, i nuovi servizi ai cittadini, il piano nobile con gli affreschi e la nuova torre. Si prosegue poi sabato 23 e domenica 24 marzo, quando il Castello Lambertini sarà aperto e farà parte dei luoghi all’interno del circuito delle Giornate Fai di Primavera. A causa del sisma, il Castello Lambertini aveva subito gravissimi danni tra cui il crollo della Torre dell’Orologio e Fai e Comune di Poggio Renatico hanno pensato di dedicare una delle aperture delle Giornate di Primavera, alla "riapertura" di questo edificio simbolo. Si racconterà la storia della famiglia, del territorio, l’evoluzione architettonica e si festeggia un bene che ritorna fruibile dal pubblico, mediante un progetto di valorizzazione che non vede il ritorno degli uffici comunali al suo interno, ma un luogo polifunzionale per la collettività, compreso uno spazio espositivo nel seminterrato, luogo in cui non si poteva accedere, ma che oggi si presenta con un percorso archeologico molto suggestivo.

l.g.