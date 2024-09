Il palazzo del degrado: "Grate, graffiti e balordi. Quel cubo bianco deve essere abbattuto"

Alle finestre, alzando lo sguardo, ci sono due vecchi lenzuoli appesi alle grate di ferro. Perché sono lì? Un mistero al quale Anna Mazzoli, una residente, cerca di dare una risposta. "Evidentemente qualcuno entra nella palazzina, si rifugia lì dentro. Del resto proprio alcuni giorni fa ho visto i vigili urbani portare via una persona che era entrata tra quelle mura scalcinate. E’ una vergogna", scandisce le parole, l’accento toscano, suo paese d’origine, per anni professoressa al liceo scientifico Roiti. "E’ una vergogna – ripete –. Fatelo sapere, scrivetelo". Un’esortazione, un appello pronunciato a pochi metri, ferma con la sua bicicletta, da quella palazzina che sembra un pugno in un occhio, antiche rovine di un passato che volgeva al liberty. Adesso i piccioni si aggirano tra cumuli di mattoni e macerie, una bottiglia di birra, qualche sacchetto che ha ospitato un cartone di vino scontato.

Via Darsena, tarda mattinata. Il sole sembra smaltare di luce la piazzetta, gli studenti che fanno una pausa, l’ingresso del cinema e le palazzine che ospitano gli alloggi per i ragazzi che frequentano l’università. Poi, a spezzare il paesaggio, quel cubo bianco, chiuso dalle transenne, al numero 75 quello che era una volta un ingresso. "E’ una zona meravigliosa – riprende la professoressa in pensione –. La Darsena è diventata una meraviglia, c’è il cinema, la piazzetta. E’ stato creato un angolo stupendo. Poi ti giri e vedi quella palazzina scrostata, i muri di mattoni. Lì dietro – indica oltre l’angolo – la sera si rifugiano persone che non fanno cose tanto corrette. Sono loro che hanno messo quelle lenzuola". Ha chiamato il Comune, ha chiesto di intervenire. "Quella palazzina è uno schiaffo al decoro, all’igiene", il suo commento amaro, di chi vuole bene alla città e vive, come un affronto, quello scenario segnato da ruggine e graffiti. Marco Negrini, 21 anni, abita a Ficarolo, in provincia di Rovigo. E’ partito come ogni mattina con la sua auto per andare a lezione, frequenta economia e management. Sulla panchina sta facendo una pausa dai libri, con lui c’è un collega. Si chiama Luca Marzola, 21 anni, viene da Castelmassa, paese ai piedi dell’argine del Po sulla sponda veneta. "Qui è tutto nuovo, tutto è stato tirato a lucido – dicono entrambi –. Peccato che sia rimasto questo edificio, dove trovano rifugio piccioni e topi". Scavano nella memoria, una memoria recente. "Lo scorso anno – ricordano – hanno piazzato transenne e recinzioni, chiuso gli ingressi e le finestre. Eravamo qui, stavamo studiando quando abbiamo visto arrivare gli operai". Protezioni di ferro, grate che non riescono a fermare chi ha trovato oltre quelle pareti mangiate dal tempo un riparo. E’ quasi mezzogiorno, gli studenti affollano il bar. Ai tavolini, all’esterno, ci sono quattro ragazze. Caffè e libri, in attesa del prossimo esame. Flavia Esposito, 21 anni, e Adriana Cebotari, coetanea, frequentano la facoltà di Economia. Sono al terzo anno, l’ultimo.

"Sarebbe bello che lo buttassero giù, che magari usassero quello spazio per realizzare una mensa", l’idea di Adriana Cebotari, di origini russe, in Italia già quando era ancora una bambina. "La mensa – riprende – adesso è un po’ lontana, si trova nella facoltà di Ingegneria". Flavia Esposito viene da Bologna. "Perché studio qui? Perché mi trovo bene – afferma con decisione –. Faccio quasi prima ad arrivare qui facendo l’autostrada, che ad attraversare tutta la città di Bologna per andare nella zona universitaria. E poi lì non sai dove parcheggiare. Qui è molto meglio". Lo sguardo va di nuovo alla palazzina, un bubbone nel luccichio della Darsena. "A volte vedi qualche sbandato scomparire tra quelle mura, non danno fastidio, se ne stanno lì dentro. Un pugno nello stomaco di una zona rinata. Perché non lo buttano giù?".