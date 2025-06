"Il palazzo di Paolo Mazza lasciato al degrado"

Accelera il degrado nell’edificio in cui c’era l’attività di Paolo Mazza. Siamo in piazza XX Settembre, in pieno centro a Portomaggiore, in questo immobile nel periodo tra le due guerre Mazza vendeva materiale elettrico e allenava la Portuense, prima di spiccare il volo verso la Spal. L’edificio è disabitato, si sono verificati crolli a più riprese, ora è diventato pericolante e pericoloso. "Uniti per Portomaggiore", il gruppo politico che raggruppa i partiti del centrodestra, invoca la bonifica dell’immobile. "A più riprese, facendoci portatori delle lamentele dei cittadini, abbiamo portato all’attenzione del consiglio comunale – affermano in un’interpellanza i consiglieri Roberto Badolato, Marcello Grilanda e Massimo Contarini – lo stato di progressivo peggioramento della situazione di degrado riguardante l’immobile di piazza XX Settembre, sollecitando l’amministrazione comunale a intervenire, al fine di riportare una situazione dignitosa di decoro per questo centralissimo immobile". Il tempo stringe: rispetto alle precedenti segnalazioni la situazione nel frattempo è peggiorata. "Ci sono stati crolli di nuove parti di copertura – evidenziano i consiglieri comunali di Uniti per Portomaggiore – e il distacco di alcune imposte (vedi foto), attraverso le quali è ben visibile il degrado interno, finora rimasto coperto alla vista dei passanti. Dalle finestre si possono vedere inoltre i soffitti collassati, con le stanze invase dai piccioni e strati di guano fin sui davanzali delle finestre. Una situazione di degrado per un immobile situato in pieno centro, attiguo ad abitazioni, attività commerciali, alla scuola primaria e al parco urbano". I provvedimenti messi in campo dal Comune sono ritenuti insufficienti, limitati al posizionamento di pannelli per interdire il passaggio sui marciapiedi ai pedoni. "Senza nessun intervento di bonifica la situazione è destinata a peggiorare, anche portare un possibile crollo, con tutte le deleterie conseguenze del caso".

f.v.