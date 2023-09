Il palio apre le porte alla città. Alla scoperta delle contrade: "Sarà una nuova forma di turismo"

di Lauro Casoni

Il Palio di Ferrara continua il suo percorso di innovazione e apertura verso l’esterno con la presentazione di nove appuntamenti che accompagneranno turisti e cittadini alla scoperta della vita delle contrade. Tutto grazie alla sinergia tra Ente Palio e ‘InFerrara’, team di promo-commercializzazione turistica del Comune.

A presentare il programma ieri in municipio l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti e Davide Bellotti, referente del progetto ‘InFerrara’. "Si tratta di una serie di iniziative turistiche che le nostre contrade, in collaborazione con l’Ente Palio, hanno pianificato per i prossimi tre mesi – afferma Fornasini –. Abbiamo potenziato i nostri sforzi nella promozione turistica e grazie al progetto ‘InFerrara’ abbiamo coinvolto l’Ente Palio e le contrade che nei prossimi mesi apriranno le loro sedi ai visitatori interessati a scoprire il loro ricco patrimonio di tradizioni e cultura". "Con l’Amministrazione comunale e il team che segue la promo-commercializzazione abbiamo creduto subito nel progetto – sottolinea Nicola Borsetti – che è stato accolto con interesse da parte delle contrade. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari, che hanno deciso di mettere a disposizione tempo ed energie per creare questi eventi decisamente unici". "Il Palio è sicuramente uno degli eventi caratterizzanti della città – conclude Davide Bellotti – ed è un potenziale in termini di attrattività turistica. Era fondamentale per noi riuscire a portarlo in luce anche al di fuori del classico mese di maggio o poco più, iniziando a creare nell’immaginario collettivo una fotografia vivida e coinvolgente di Ferrara città del rinascimento". "Con questo progetto mettiamo un altro tassello nel processo di valorizzazione dell’immagine del Palio a livello nazionale – commenta a margine della presentazione il vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi –, abbiamo posto grande attenzione nel sostenere una manifestazione che tiene viva la città tutti i dodici mesi dell’anno. Proprio le sedi sono al centro di un nuovo bando da 500mila euro che l’Amministrazione ha istituito per riportare quegli immobili allo splendore originario". Si inizia sabato, alle 15.30, nella sede della Corte Ducale in via Ricciarelli ad Aguscello. Tutti i dettagli dei nove appuntamenti sono sul sito www.inferrara.it, sezione booking esperienze, dalla quale sarà possibile anche effettuare l’acquisto online. Le esperienze hanno un costo di 15 euro a tariffa intera, 12 euro per i bambini dai dai 7 ai 12 anni e gratis fino ai 6 anni.