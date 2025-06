Il palio è ’giallo-blu’, trionfa il rione Crusar

Si è tinta di giallo-blu la 46esima edizione del Palio di Copparo. Negli antichi giochi di piazza, andati in scena nella cornice di Piazza del Popolo, a trionfare è stato il rione Crusar che si aggiudicata non solo l’ambito Palio della classifica generale con 19 punti, davanti a Furnas (15), Mota (14) e Dezima (9), ma anche il drappo collegato alla Corsa del cerchio. Tante le emozioni vissute nel corso della serata, aperta dall’entrata della Corte Ducale assieme alle autorità: il sindaco Fabrizio Pagnoni, l’assessore all’Associazionismo e manifestazioni Fabio Felisatti in abito medievale, don Daniele Panzeri, il vicepresidente della Fondazione Palio di Ferrara Matteo Cristofori, attesi sul palco dai rappresentanti del nuovo Ente Palio guidato dal presidente Marco Pedarzini (composto dal vicepresidente Giuseppe Russo e dai consiglieri Gessica Ricci, Silvia Abis e Alberto Malagodi), e da Valeria Celati del Lions Club locale. Poi, l’ingresso delle quattro contrade con in testa i rispettivi capitani Luca Faggioli (Crusar), Alessandra Gozzi (Dezima), Massimo Ronconi (Furnas), Roberto Bortolan (Mota), stendardi e bandiere: un corteo, accompagnato dai suoni di chiarine e dei tamburi. Ad anticipare l’inizio delle contese, svoltesi sotto l’attento occhio del Capitano di Piazza Simone Battaglia, l’esecuzione dell’Inno nazionale, la consegna di un riconoscimento di capitani dei rioni da parte di Nadir Balugani e un momento toccante: il ricordo da parte di Roberto Bortolan e Alessia Pece di Gianni Guglielmini, contradaiolo e tra i fondatori del Palio, recentemente scomparso.