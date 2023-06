Il palio finisce in tv con un canale ad hoc Una serata speciale

Al Palio di Ferrara 2023 sarà dedicata una serata speciale – il 30 giugno – della programmazione del nuovo canale Move, presente sulla piattaforma fast Tv di Samsung Tv Plus Italia, che ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi ed emozionanti di un calendario di eventi. Il nuovo canale televisivo, realizzato dalla casa di produzione cinetelevisiva ferrarese Pubbliteam (che ha curato anche la regìa del diretta del Palio) sulla piattaforma della multinazionale sudcoreana è “on air” da febbraio 2023 ed è visibile gratis ai detentori di dispositivi Samsung (in Italia 18milioni di device portatili e 5milioni di smart Tv). L’edizione 2023 del Palio sarà trasmessa integralmente dalle 18 di venerdì 30 giugno, sul canale 4409 di Samsung Tv Plus.