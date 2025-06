Il Palio in uno speciale sul Tg2: "Alla scoperta della tradizione"

Ferrara e il suo Palio tornano protagonisti in TV: oggi nella rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare”, con inizio alle 13.40 circa, andrà in onda uno speciale dedicato all’antico Palio di Ferrara, tra storia ed attualità. Il servizio, condotto dalla giornalista Olimpia Mignosi del Tg2, accompagnerà i telespettatori alla scoperta del Palio di Ferrara, raccontando la tradizione e l’evoluzione di uno degli eventi più rappresentativi dell’identità culturale ferrarese.

"Ferrara sarà protagonista domani su Rai2 per uno speciale dedicato al Palio, tra storia, identità e passione. Elementi che connotano ancora oggi fortemente la nostra città. L’impegno profuso in questi ultimi anni, per renderlo sempre di più un evento da vivere per tutta Ferrara, e non solo, verrà raccontato attraverso il lavoro della troupe di ‘Sì Viaggiare’, che torna in città per raccontare e far scoprire il Magnifico Corteo in tutta la sua bellezza e vivacità, insieme a tesori unici in Italia e nel mondo, come Palazzo Schifanoia", così il sindaco Alan Fabbri.

Con approfondimenti e interviste la giornalista condurrà il pubblico nel cuore del Magnifico Corteo e nella storia della città estense. Immancabile è Palazzo Schifanoia, nel celebre Salone dei Mesi, dove Carlo Magri, storico e membro della Fondazione Palio di Ferrara, racconterà la nascita del Palio, la sua rinascita in epoca moderna.