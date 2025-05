Il Palio raccontato con le opere. Ecco la mostra di Barbara Ponti: "Descritti i momenti importanti"

È stata istituita la nuova mostra dell’artista ferrarese Barbara Ponti, presentata nella giornata di ieri nella sala dell’Albo Pretorio in residenza municipale del Comune di Ferrara. Un’esposizione ricca di opere e quadri che sono interamente dedicati al Palio di Ferrara, di cui è Socio Onorario per meriti artistici. Una grande opportunità che rappresenta non solo un modo per conoscere meglio l’artista, ma anche per assaporare la lunga tradizione del Palio tramite un punto di vista più artistico e unico nel suo genere.

A presentare la mostra ci ha pensato Marco Gulinelli (Assessore alla Cultura): "Prima di tutto voglio fare un duplice augurio, poiché siamo entrati nel periodo più importante per quanto riguarda il Palio. Solo dall’aria cittadina si sente che fra poco tornerà uno degli eventi più attesi dell’anno e questo dimostra quanto effettivamente il Palio di Ferrara si possa definire come uno dei più importanti al mondo. In più questo evento non rappresenta solo uno scontro tra idee, principi e contrade, ma anche un modo per unirsi e apprezzare tutti insieme ciò a cui si sta assistendo. Oggi siamo qui per presentare la mostra di Barbara Ponti, un’artista straordinaria dal curriculum davvero rilevante che si può definire la pittrice del Palio, seppur non sia la cosa più giusta da fare. Noi come Comune abbiamo subito accolto l’idea di ospitare la sua mostra all’interno della sala dell’Albo Pretorio, perché qui abbiamo modo di vedere i momenti più importanti del nostro Palio".

"Io sono emozionatissima. –ha affermato Barbara Ponti – Mi sono avvicinata al Palio grazie all’aiuto del professor Benvenuti (ex coordinatore provinciale di Telethon), che nel 2013 mi ha chiesto se avessi la possibilità di dipingere qualche opera sul Palio di Ferrara".