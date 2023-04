Il ’palio ritrovato’ da Pesaro a Ferrara Santa Maria in Vado recupera la storia

di Riccardo Condarcuri

Casa di Stella dell’Assassino, sabato 22 aprile, ore 21. Alla presenza del vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi, del consigliere Fabio Felisatti, nonché del presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti, del vicepresidente Matteo Cristofori, e del presidente del comitato organizzatore Romano Marzola, il presidente della Contrada di Santa Maria in Vado, Giovanni Bellini, ha presentato a un centinaio di contradaioli presenti l’ormai celebre "Palio ritrovato".

Celebre perché la sua storia si è infiltrata ed è passata tra le vie della città, si è fatta conoscere, e sabato è stata finalmente ufficializzata nella sede del rione giallo-viola. Partendo dal principio però, nel 1933 furono indette a Ferrara le rievocazioni storiche per il quarto centenario della morte di Ludovico Ariosto, fortemente promosse da Italo Balbo, allora ministro dell’aeronautica del governo Mussolini: da qui nasce la storia del "Palio ritrovato". Sorvolando rapidamente sul percorso storico, quasi un secolo dopo, gennaio 2023, una famiglia di Pesaro-Urbino ritrova tra i vecchi oggetti dell’anziano padre un drappo amaranto ricamato in oro e riportante in basso un simbolo: era il simbolo della città di Ferrara. L’iter successivo è quello delle grandi storie, come questa: la famiglia si rivolge ad un antiquario che riconosce lo stemma e a sua volta si rivolge ad un collega che, compreso ed appurato che si trattasse di una Palio e che appartenesse alla città di Ferrara, avvia i contatti con il dottor Marco Nonato, dentista ferrarese, fondamentale nella transizione della notizia (e del Palio) da Pesaro-Urbino alle mura di via Cammello. Quasi cento anni dopo, dopo un viaggio degno dell’Odissea omerica, il Palio del 1939 (l’anno in cui Santa Maria in Vado lo vinse) torna al legittimo proprietario. Per chi non è di Contrada ovviamente si trattava solamente di un oggetto da vendere, ed è proprio a questo punto che la Contrada ed il consiglio direttivo decidono di andare a fondo, incaricando una serie di persone (contradaioli, memoria storica d’eccellenza) di verificare l’effettiva autenticità del drappo: entrano a far parte della storia Roberto Bibì Pavani, Aldo e Michele Rizzoni e Rossella Pescerelli. Ma a quel tempo il Palio e le rievocazioni non erano come oggi: le contrade infatti non c’erano, e il Palio era corso dalle famiglie dei vari rioni. Ulteriore scoperta effettuata da Rossella e dagli studi dei suddetti esperti: a differenza di oggi il Palio era come un De Domo Este, veniva passato ed ereditato di anno in anno dalla Contrada (o famiglia) vincitrice della corsa dei cavalli. Il drappo del ’39, oggi pronto ad accompagnare il mese del Palio in bella vista prima di ricevere la dovuta conservazione a Casa di Stella, era lo stesso che era stato vinto l’anno prima, e quello prima ancora. Di certo a ritroso fino al 1935, anno in cui lo stemma del Comune era stato cambiato con quello raffigurato.

Come il Palio sia dunque arrivato (o meglio ritornato) a Ferrara è dunque chiaro, come Santa Maria in Vado sia riuscita a "ricomprarselo" è presto detto: è un Palio che è stato sì acquistato dalla Contrada, ma che di fatto rappresenta un regalo che i contradaioli di loro libera iniziativa, donando e i raggiungendo la cifra richiesta, hanno fatto a loro stessi e al loro Unicorno. La Contrada è riuscita a riportare a casa un suo pezzo di storia, senza dover attingere dalla proprie casse. Adesso il Palio è stato lavato, foderato, restaurato, senza toccare nulla di ciò che era originale e senza aggiungere nulla: il miglior modo per rispettare storia e tradizione, fondamenta del Palio e della Contrada giallo-viola.