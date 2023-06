Il pallet ecologico Newpall inaugura il nuovo stabilimento "Saremo gli unici in Ue"

di Alberto Lazzarini

Concretezza e orgoglio, nel segno dell’economia circolare. Sono queste le parole d’ordine risuonate ieri mattina nel corso dell’inaugurazione dello stabilimento Newpal, un’innovativa azienda con sede a Gallo (nell’area CPR System) che, come annunciato nei giorni scorsi, produrrà (a fine luglio le prime spedizioni) dei pallet, con materiale di recupero, destinati all’agroalimentare. Più in particolare, si tratta di prodotti di scarto, finalmente di nuovo utilizzabili, come polietilene e alluminio tratti dal tetrapack, o vetroresina. Newpal è insomma un probante esempio di come, nel concreto, si possa attuare un virtuoso processo di economia circolare. Newpal conta due soci: la citata CPR (leader nella produzione di cassette di plastica a sponde abbattibili) e la Lucart (leader in Europa nella produzione di soluzioni per l’igiene in carta, con brand come Tenderly).

I granulati tratti dal tetrapack giungono dunque nello stabilimento in contemporanea con i granulati di vetroresina che vengono poi miscelati e trasformati in un granulato finale che dà vita alla nuova plastica, materia base del pallet; la protagonista di questa trasformazione è una macchina speciale, unica in Europa e cugina, se non gemella, di un’altra soltanto che è in Cina.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Newpal Lauro Guidi, che ha ricordato come l’idea sia nata nel 2014 e abbia messo insieme realtà "omogenee per idee future". Cinque anni di studio hanno portato alla costituzione della società, poi dei macchinari (8 milioni il valore dell’investimento) e all’avvio della produzione dal grande valore non solo economico ma anche ambientale. A regime, infatti, il sistema consentirà un risparmio di 60 milioni di kg di legno all’anno. La capacità di produzione è di 250.000 pallet annui. Il pallet durerà almeno cinque anni con cinque rotazioni anno. Anche l’amministratore delegato di Lucart Massimo Pasquini si è detto orgoglioso per la conclusione di questo percorso "lungo, faticoso e coraggioso" sul solco della filiera ecosostenibile e frutto di una ricerca avanzatissima.

Gli ha fatto eco il presidente CPR Paolo Gerevini (gli era accanto il direttore generale Monica Artosi) che ha sottolineato come la società abbia operato una svolta aggiungendo produzione a servizi. Simone Colombarini, presidente di Vetroresina, ha ricordato come la sua azienda produca 1500 tonnellate annue di scarti, 900 delle quali (prima portate in discarica) saranno ora impiegate da Newpal. Il resto, ha aggiunto, sarà utilizzato nei campi dell’edilizia, dei trasporti e dell’arredamento secondo altre vie.

Numerosi erano, all’evento, gli esponenti delle istituzioni, fra cui Monia Giovannini sindaca di Malalbergo (dove c’è la sede legale di CPR), Serena Funi, assessore all’ambiente di Poggiorenatico, Marco Gulinelli assessore del Comune di Ferrara (con la collega Angela Travagli) che ha posto in luce i molteplici vantaggi indotti da questa nuova realtà che fa parte di quel virtuoso 95% di piccole imprese protagoniste del nostro sistema produttivo.

Paolo Calvano, assessore regionale al bilancio, ha infine individuato nella Newpal "speranza e futuro" generati "dalla lungimiranza di chi ha progettato e realizzato l’idea, ricca di valori e legatissima al territorio grazie alla forza delle persone".