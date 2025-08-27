"Il pampapato? Terribile. Bene la ricciola"

"La pasticceria dà un entusiasmo infinito, perché ogni giorno devi fare qualcosa di meglio". Iginio Massari, il ‘Maestro dei Maestri pasticcieri’, è in questi giorni a Vigarano Mainarda, sul set allestito da Tulpa Studio. Sono iniziate infatti, le riprese per la nuova stagione di Sweet Home, il programma dedicato al mondo dell’alta pasticceria italiana che andrà in onda su Food Network (canale 33 Digitale terrestre) e sulla piattaforma Discovery+. Negli studi di Vigarano Mainarda si stanno registrando 36 puntate, da 15 minuti ciascuna. Una passerella di 60 pasticceri che si fa internazionale. Dopo il successo della prima edizione, il format torna ad offrire un’occasione unica per scoprire ed esplorare il lavoro e la creatività dei grandi maestri pasticceri italiani dell’Associazione Apei, Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, sotto la guida del presidente Maestro Iginio Massari, impegnato in questi giorni alle prime sessioni di registrazione.

E il Maestro, in una breve pausa dalle riprese, mentre indica ed anticipa ad autori e operatori suggerimenti e indicazioni per i prossimi ciak, si lascia andare a qualche riflessione sui prodotti e la cucina ferrarese. Massari boccia il pampapato, salva la salama da sugo e innalza la ricciola. "ll pampapato è una porcheria – sbotta il Maestro pasticciere –, è meglio che lo rivediate. Tradizione non vuole dire fare le cose vecchie. Siamo quello che mangiamo oggi – insiste –. Il principio di base è la curiosità e a Ferrara evidentemente, come pasticceri, ci sono pochi curiosi. Tutte le ricette sono da rivedere, non si può restare ancorati alle ricette della storia di una volta". Poi una considerazione: "La salama da sugo è una delle poche cose che ho apprezzato – ha detto Massari –, poi questa mattina ho mangiato una ricciola e direi che è proprio buona".

Un viaggio attraverso le regioni italiane alla scoperta delle tradizioni locali, con il tocco unico di ciascun pasticciere. Un progetto del team creativo. Tutto è stato concepito per unire tecnica e storytelling, valorizzando la creatività e la passione dei protagonisti. La produzione è a cura di In-Nova e Capitaladv. Il programma è scritto da Gianluca Antonelli, con la direzione di produzione di Massimo Giudici e la regia di Michelangelo Ingrosso. Come nella prima edizione, la conduzione è affidata a Irene Colombo. "Con Sweet Home portiamo l’alta pasticceria direttamente nelle case degli italiani, ma in un modo nuovo, più semplice, intimo e vicino alle persone – spiega Gianluca Antonelli, Ceo di In-Nova –. L’idea alla base del progetto è stata quella di rompere lo schema classico del programma di cucina, che spesso si concentra solo sulla tecnica o sul risultato finale, per trasformarlo invece in un racconto più ampio, capace di intrecciare la maestria professionale con le storie personali e le passioni dei grandi interpreti italiani".

Ogni puntata "diventa così non soltanto un momento di scoperta gastronomica, ma anche un viaggio dentro il vissuto dei protagonisti: i ricordi che li hanno formati, le emozioni che li hanno guidati, i valori che portano avanti ogni giorno attraverso i loro dolci. La sfida più grande è stata quella di creare un format accessibile, che potesse parlare a tutti – agli appassionati di pasticceria, ma anche a chi semplicemente cerca ispirazione o un’emozione autentica davanti allo schermo. In un momento storico in cui sentiamo forte il bisogno di autenticità, legami veri e piccole gioie condivise, Sweet Home vuole celebrare l’arte del dolce come occasione di incontro e di felicità. Non solo un’esperienza televisiva, ma un invito a riscoprire la magia della pasticceria come gesto di affetto, convivialità e bellezza quotidiana".