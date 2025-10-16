"Il pane, sapere artigiano che si tramanda"

In occasione della giornata mondiale del pane, che si celebra oggi, Confesercenti Emilia-Romagna a Assopanificatori presentano un progetto di valorizzazione del pane fresco e dei prodotti da forno artigianali, con l’obiettivo di promuovere un consumo consapevole e sostenibile tra cittadini, famiglie e giovani. Un progetto che coinvolge fornai e rivenditori di pane fresco associati di tutta la regione ma che si concentra in particolare nelle province di Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia e si articola attorno a quattro linee di intervento principali. Valorizzazione del produttore artigianale, attraverso campagne di comunicazione, eventi pubblici e momenti formativi, il progetto sostiene i panificatori artigiani, custodi della tradizione regionale e si concretizza in una campagna regionale con altre associazioni di categoria.

Promozione della cultura del pane fresco per diffondere la conoscenza del pane come alimento identitario e simbolo di tradizione locale, favorendo la riscoperta del consumo quotidiano di prodotti artigianali. Educazione al consumo consapevole e alla riduzione dello spreco per sensibilizzare cittadini e studenti sull’origine, qualità e valore nutrizionale del pane, promuovendo pratiche di riutilizzo e sostenibilità, elaborando e distribuendo gratuitamente nei forni un libretto ricettario che contiene 59 ricette della tradizione che utilizzano il pane raffermo. Innovazione nel rispetto della tradizione favorendo la competitività del comparto attraverso la sperimentazione di nuovi prodotti da forno, come l’invenzione del Pan Pera, basati su grani antichi, farine locali e tecniche di lievitazione naturale, accompagnando le imprese con azioni di consulenza e collaborazione con enti di ricerca e scuole. Il Pan pera in particolare, è un pane innovativo, sviluppato da Confesercenti e Assopanificatori Ferrara, di alta qualità, sviluppato con il supporto di tecnici alimentaristi e docenti universitari. "Il pane fresco artigianale rappresenta un patrimonio da tutelare e promuovere – si legge in una nota dell’associazione – e con questo progetto intendiamo valorizzare il lavoro dei panificatori e sensibilizzare i cittadini a un consumo più consapevole e sostenibile".