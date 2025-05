Il ‘Paolo Mazza’, la carta vincente: "A giocarsi la salvezza è una città"

"Vogliamo essere fiduciosi, la Spal si salverà. Il ‘Paolo Mazza’ farà la differenza". Le aspettative dei ferraresi sono chiare per la partita di play out in programma stasera. La Spal dovrà assolutamente vincere con qualsiasi risultato, vista la sconfitta dell’andata contro il Milan Futuro. Solo così potrà conquistare la permanenza nel campionato serie C. Un’attesa spasmodica, quindi, per molti tifosi biancoazzurri che hanno risposto finora con oltre 8000 presenze allo stadio ‘Paolo Mazza’.

Un campionato negativo per la Spal, allenata da mister Baldini, che ora deve battere il Milan Futuro, che scherzo del destino vede sulla panchina rossonera un ex allenatore biancazzurro Massimo Oddo. L’undici spallino è chiamato stasera a vincere per potere raddrizzare una stagione deludente. È storica la passione della città di Ferrara per i colori biancazzurri della Spal. L’auspicio è che arrivi un risultato positivo, vorrebbe dire salvezza.

Il nostro giornale, nei giorni scorsi, con Ascom, ha promosso un’iniziativa per sostenere la squadra in vista di quella che è di fatto una finale salvezza. Bandiere, sciarpe e maglie in vetrina, per trasmettere entusiasmo e passione per la Spal che scenderà in campo stasera. La risposta dei ferraresi è stata entusiasta, molte le richieste dei biglietti online e agli Spal store, dove prevale l’ottimismo.

Iwona Kusiak dice: "Noi andremo allo stadio con tutta la famiglia. Io, mio marito, figlia e figlio, insieme a incoraggiare la Spal verso la vittoria. Vogliamo e siamo ottimisti, il tifo dello stadio sarà importante e speriamo che si possa ottenere la salvezza. Noi ci crediamo e anche tutta la città". C’è chi poi corre a prendere due biglietti per il proprio figlio e il nonno. Tra questi c’è Marzia Bernaroli. "In famiglia ne parliamo ormai da giorni – racconta – la speranza è che possa arrivare la salvezza per la Spal. Mio figlio è un grande tifoso, sarà accompagnato dal nonno anche lui sostenitore dei biancazzurri. Forza Spal quindi anche se non sarò allo stadio".

Prende la parola Almerino Milani. "Io sono tifoso milanista, ma seguo allo stadio le partite della Spal, per me sarà difficile capire dove mi porterà la fede calcistica. Un dispiaciuto se la Spal non dovesse salvarsi". Gianluca Guerra corre a prendere i biglietti per la partita che vedrà con gli amici. "Saremo in tanti allo stadio, la speranza che la Spal possa vincere ed ottenere la salvezza. Un bel sospiro di sollievo".

Mancano poche ore, saranno le ore più lunghe per tanti tifosi. Per una città. Valentina Ferrozzi, presidente del Coordinamento Spal Clubs, spiega: "Siamo tutti fiduciosi e dobbiamo esserlo affinché la nostra amata Spal possa conquistare la salvezza dopo una stagione davvero complicata per tutti noi tifosi. Sarà tanto l’entusiasmo al Paolo Mazza, un popolo pronto a sostenere i colori della Spal. Auspichiamo che il tifo possa essere un fattore determinate per centrare la vittoria".

Marco Marchetti afferma: "Il pubblico dello stadio è fondamentale per sostenere i nostri giocatori. Tutta la città si stringe attorno alla Spal, la squadra deve sentirsi in un certo senso responsabile di questa carica di affetto ed energia. Vogliamo essere positivi, pensare alla salvezza".

