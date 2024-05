Il papà di Fede Aldrovandi: "Una ferita che si riapre"

"Vedendo quelle immagini sono tornato al maledetto 25 settembre 2005, ho risentito nella mia testa le grida di aiuto di Federico, l’ho rivisto a terra senza più respiro". Lino Aldrovandi, ex agente della polizia municipale, è il padre di Federico, morto a Ferrara a 18 anni al termine di una colluttazione con quattro agenti delle Volanti, condannati poi a 3 anni e mezzo per omicidio colposo.

Lino, da quel giorno è cambiato qualcosa?

"Vedendo il trattamento riservato a Matteo Falcinelli, picchiato e legato dalla polizia di Miami, direi proprio di no. E penso anche alle manganellate contro gli studenti di Pisa. Immagini assurde, quel povero ragazzo implorava di smetterla come ha fatto mio figlio. La differenza è che con Matteo abbiamo le immagini, con Fede invece abbiamo avuto il coraggio delle testimonianze, in particolare quella di Anne Marie Tsague che vide e denunciò".

Cosa sarebbe cambiato se di quel 25 settembre avessimo avuto le immagini?

"I poliziotti non sarebbero stati condannati ’solo’ per omicidio colposo e noi, la mia famiglia, non avremmo fatto tutta quella fatica per arrivare alla verità. Nel caso di Fede tanto è dipeso dalle istituzioni, tutte hanno remato dalla stessa parte: dall’allora sindaco a don Bedin, al pm Proto. Remato non contro la polizia, bensì verso la verità. Sia chiara una cosa...".

Prego.

"Noi abbiamo tanto bisogno della polizia, ma di quella che usa testa, cuore e ragione. Non la violenza".

Cosa ne pensa delle bodycam per i poliziotti?

"Giustissimo. Eviterebbero molti problemi. Nel mio lavoro non avevo paura di incorrere in sanzioni; a usare la forza, in maniera corretta, non c’è da aver paura. La telecamera sulla divisa è una tutela sia per tutti, agenti e fermati".

E del reato di tortura?

"Qualcosa esiste. Ma, ripeto, un appartenente alle forze dell’ordine che fa il proprio dovere non deve avere timore di nulla".

Per cambiare oggi cosa bisognerebbe fare?

"Lavorare sulle leggi, smetterla con proclami di destra o sinistra a caccia del voto per poi non fare nulla quando ottengo il posto".

Ai genitori di Matteo, cosa direbbe?

"Li abbraccerei in silenzio, sarebbero i cuori a parlare per noi. Solo alla fine gli direi di andare avanti perché il mondo intero, ora, li ha presi per mano come fece con noi quando il caso di Federico esplose mediaticamente".