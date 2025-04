"Il Papa, le guerre e l’indifferenza delle destre"

Caro Carlino,

il 25 aprile la lettera di Gian Pietro Fogli finiva così: "Egli rifiutò i tentativi da una certa parte politica, di coinvolgerlo su questioni non in linea con il suo pontificato". Si parla di Papa Bergoglio. Sarei curioso di sapere nello specifico a cosa si riferisce il sig. Fogli. Forse conosce cose che non sono conosciute ai più. La cosa che sicuramente è conosciuta a tutti (e che adesso si tenta maldestramente di nascondere), è l’assoluta indifferenza delle destre su un tema dirimente sul quale Bergoglio la pensava un pochino diversamente da quelli che sono i "sovranisti nostrani e stanieri". Parlo delle guerre. Secondo lui si doveva insistere di più sulla strada del dialogo e della pace. Quindi, secondo Giorgi "bene ha fatto Meloni a ignorare le strumentali e astiose parole della sinistra". Effettivamente è un bel problema. Chi ha ignorato chi?

Andrea Finotti

***

INCURIA A LIDO POMPOSA

A Lido di Pomposa ho notato rifiuti abbandonati in molti punti dei cassonetti e in particolare, all’ingresso da San Giuseppe nella prima via Monte Bianco, c’era di tutto: da elettrodomestici a materiali edili, sedie e mobili. La gente è maleducata ma se il servizio fosse più efficiente... Inoltre sarebbe stato opportuno che il comune di Comacchio intervenisse a tagliare l’erba sui marciapiedi e nella piazzetta centrale di via Mare adriatico.

F. M.