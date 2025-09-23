Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione GazaMareggiata sui lidiIncidente RavennaPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaIl Parco del Delta al congresso in Cina sulle riserve Unesco
23 set 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Il Parco del Delta al congresso in Cina sulle riserve Unesco

Il Parco del Delta al congresso in Cina sulle riserve Unesco

Si tiene ad Hangzhou, nella Cina orientale, da oggi al 26 settembre il 5° congresso mondiale delle riserve della...

La rappresentanza ferrarese in Cina

La rappresentanza ferrarese in Cina

Per approfondire:

Si tiene ad Hangzhou, nella Cina orientale, da oggi al 26 settembre il 5° congresso mondiale delle riserve della Biosfera Unesco. Grazie ad un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po partecipa, in rappresentanza della Riserva della Biosfera Delta Po, assieme ai colleghi del Veneto. "La Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera dell’Unesco – osserva la presidente del Parco Aida Morelli – riveste un ruolo strategico nella promozione di modelli di sviluppo sostenibile, fondati sull’equilibrio tra conservazione della biodiversità, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e benessere delle comunità locali".

All’incontro di Hangzhou, con le Riserve dell’Emilia-Romagna - Po Grande e Appennino Tosco-Emiliano -, il Delta presenterà i progetti di educazione ambientale “Scuola e Biosfera” e di analisi e valorizzazione del protagonismo femminile nella società e nell’economia del territorio “Donne e Biosfera”.

Insieme alle altre Riserve Mab, coordinate dalla Riserva del Po Grande, presenterà i propri progetti di conservazione del territorio e della biodiversità, con soluzioni basate sulla natura, in particolare per affrontare le sfide lanciate dai mutamenti climatici; tra essi i progetti Life Nature & Biodiversity “Natureef” e “Fresh”, i progetti Interreg “Action” e “Inaco” nonchè il progetto Horizon2020 “Land4Climate”. Rappresentano il Parco del Delta del Po in questo importante evento il direttore Massimiliano Costa e la responsabile dell’ufficio tecnico-ambientale Elena Cavalieri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteUnesco