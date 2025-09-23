Il Parco del Delta al congresso in Cina sulle riserve Unesco

Si tiene ad Hangzhou, nella Cina orientale, da oggi al 26 settembre il 5° congresso mondiale delle riserve della Biosfera Unesco. Grazie ad un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po partecipa, in rappresentanza della Riserva della Biosfera Delta Po, assieme ai colleghi del Veneto. "La Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera dell’Unesco – osserva la presidente del Parco Aida Morelli – riveste un ruolo strategico nella promozione di modelli di sviluppo sostenibile, fondati sull’equilibrio tra conservazione della biodiversità, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e benessere delle comunità locali".

All’incontro di Hangzhou, con le Riserve dell’Emilia-Romagna - Po Grande e Appennino Tosco-Emiliano -, il Delta presenterà i progetti di educazione ambientale “Scuola e Biosfera” e di analisi e valorizzazione del protagonismo femminile nella società e nell’economia del territorio “Donne e Biosfera”.

Insieme alle altre Riserve Mab, coordinate dalla Riserva del Po Grande, presenterà i propri progetti di conservazione del territorio e della biodiversità, con soluzioni basate sulla natura, in particolare per affrontare le sfide lanciate dai mutamenti climatici; tra essi i progetti Life Nature & Biodiversity “Natureef” e “Fresh”, i progetti Interreg “Action” e “Inaco” nonchè il progetto Horizon2020 “Land4Climate”. Rappresentano il Parco del Delta del Po in questo importante evento il direttore Massimiliano Costa e la responsabile dell’ufficio tecnico-ambientale Elena Cavalieri.