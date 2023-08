Il Parco del Delta potenzia i servizi

Con il mese di agosto ha preso avvio la nuova sezione sul sito del Parco del Delta del Po Emilia – Romagna, dedicata alla presentazione delle istanze di nulla osta e di Valutazione di incidenza ambientale. Alla sezione ‘Procedure nulla osta e valutazione di incidenza’ si accede dalla home page del Parco dove la ripartizione delle informazioni e delle aree di interesse per i tecnici e i cittadini consente di documentarsi sulla normativa vigente, scaricare la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze, procedere alla consultazione della cartografia dell’area. Il nuovo sistema non prevede più l’accreditamento allo sportello telematico (ora disabilitato e sostituito) e neppure il caricamento dei moduli compilati all’interno del portale: l’istanza di nulla osta dovrà essere trasmessa all’Ente Parco attraverso l’Amministrazione titolare del procedimento principale (come, ad esempio, in caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso). Per interventi che invece non richiedono il rilascio di nulla osta, in base al regolamento per l’emissione dei nulla osta approvato con DGR 5422021, sul portale è presente il modulo di asseverazione a cura del tecnico. Per ogni altro aspetto viene confermato da quanto previsto nel già citato ‘Regolamento per l’emissione dei nulla osta nel Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna’.