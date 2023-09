Il Parco del Malaffitto a Cento diventa teatro di iniziative per bambini

"Da maggio abbiamo preso in gestione il Parco del Malafitto a Renazzo, grazie al commissario della Partecipanza che ha creduto in noi e nella ripresa di questo piccolo gioiello, per far sì che torni un luogo vissuto". A parlare è Paolo Gilli di Bimbilacqua, presentando le sue idee per il parco ma anche i prossimi eventi dell’associazione. "Un giardino che è legato alla tradizione del pilastrino di Santa Rita e che vogliamo far vivere – dice – con eventi legati al natale, le scuole, per bambini, concedendolo ad associazioni e privati. Grazie alle amministrazioni di Cento e di Crevalcore che ci sostengono e alla quali chiediamo supporto perché questi territori possano mantenere le tradizioni. Al parco, infatti, in inverno, vorremmo riproporre la serata del vecchione in versione moderna, con racconti storici e di tradizione popolare, ma senza fuoco o botti, in favore di una versione grafica e movimentata con luci". Plauso anche dal presidente della Partecipanza di Cento. "E’ bello vedere questo parco tornato ad essere così bello – afferma Massimiliano Borghi – siamo contenti della scelta fatta dal commissario ed è nostra volontà continuare e migliorare la collaborazione. Bimbilacqua ha la gestione fino al 2024 con opzione di altri 3 anni a seguire". E il comune. "Un luogo nel cuore di tutti soprattutto di Renazzo e Bevilacqua e ora si gioisce anche perché non è facile trovare chi lavora per la comunità – prosegue il vicesindaco Vito Salatiello –. Il parco ha anche una storia da raccontare e si può pensare a fili conduttori per raccontare varie storie del territorio vista anche la vicinanza della casa della Partecipanza".