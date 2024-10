"Il parco delle scuole piace anche al Papa"

"Il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni ha interrogato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, esponendogli la sua contrarietà alla realizzazione di un nuovo polo scolastico ad Argenta – così interviene il sindaco Andrea Baldini –. Sono sicuro che il senatore abbia studiato attentamente il progetto, prima di presentarlo a un Ministro della Repubblica. La sua attenta analisi non gli ha tuttavia impedito di riportare nell’interpellanza degli errori, che devono essere corretti, per permettere al ministro di poter rispondere nel migliore dei modi quando dedicherà al tema l’attenzione che merita".

Il primo cittadino precisa: "Il senatore riporta che si tratta di un progetto per la realizzazione di ’un edificio al solo piano terra che ospita sia la scuola materna che l’asilo nido’. Questa non è un’affermazione corretta: di scuole, nell’area, ne stiamo realizzando due. Il cantiere che è appena partito, e al quale viene fatto riferimento, è quello del nuovo asilo nido per 50 bimbi. Ad una cinquantina di metri sono iniziati i lavori per una nuova infanzia, per 150 bambini. La nostra scelta è stata quella di realizzare un polo per l’infanzia 0-6, ma in due edifici distinti. Balboni riporta che per realizzare quest’opera abbatteremo un parco. Il progetto prevede che verranno tagliati 5 alberi, che è un fatto del quale ci rammarichiamo. Ma nell’area di alberi ne verranno piantati 25, dettaglio che nella relazione al ministro non viene riportato. Lo faremo grazie a un progetto proposto al Comune dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, che è stato presentato, per la nostra comunità, a Papa Francesco. Il parco non verrà ‘abbattuto’, ma anzi decuplicherà: da 3.000 mq a 30.000 metri quadrati. L’opera avrà la funzione di mitigazione tra l’argine e l’abitato. Devo ricordare al senatore che le scuole dell’infanzia si fanno a un piano solo. E’ una questione di sicurezza, appunto. Invito il senatore ad abbandonare l’emotività legata all’alluvione che oggi comprensibilmente lo coinvolge, visti i fatti che la nostra terra sta affrontando per una seconda volta in poco più di un anno. Ma noi amministratori dobbiamo ragionare su come si costruisce una scuola sicura, tutti i giorni. E il rischio per una scuola è legato non solo all’alluvione, ma anche al terremoto o all’incendio, per esempio. In una scuola a un piano l’evacuazione è più rapida e facile, e aggiungo che un terremoto e un incendio non si possono prevedere, mentre un’alluvione, nel nostro territorio, sì. Nel caso affronteremo concrete situazioni di pericolo legate al rischio idraulico del Reno, i bambini in quel momento non saranno a scuola perché verranno chiuse. Il rischio zero non esiste, ma il rischio idraulico legato al Reno, e alle sue piene, è strettamente controllato e controllabile".