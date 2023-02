"Il parco di via Modena non è sicuro tra risse e atti di vandalismo"

PORTOMAGGIORE

A Portomaggiore due gruppi di immigrati si sarebbero sfidati lunedì pomeriggio nel parco intitolato alle vittime dello stadio Heysel, in via Modena. E sarebbe rimasto ferito un giovane. Testimone oculare della vicenda il consigliere comunale Roberto Badolato (foto). "Si sono fronteggiati due gruppi di persone, in larga parte stranieri – racconta – Il diverbio sembra essere nato per futili motivi, poi degenerato nella violenza: un giovane era coperto di sangue in faccia. Insomma uno spettacolo non certo edificante. Sono rimaste impressionate alcune persone con bambini che avevano avuto l’idea di trascorre qualche tempo nell’area verde attrezzata, le quali si sono allontanate per evitare brutte sorprese". Ci sarebbero state anche delle denunce. "Ho sentito con le mie orecchie minacce di morte come ’Ti ammazzo’ e altre irriferibili. Il parco dovrebbe essere a disposizione delle famiglie, invece sta diventando un luogo poco sicuro. Non più tardi di una settimana fa proprio in quell’area sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze per soccorrere due stranieri che urlavano fra se".Infine l’appello di Badolato: "Chiedo che il parco sia monitorato in maniera continuativa e non saltuaria come avviene adesso. Deve tornare uno spazio accogliente per le famiglie con bambini, non un Far West come purtroppo si sta verificando. Dalle due del pomeriggio ospita decine di ragazzi che bivaccano, schiamazzano e provocano danni. Non si può continuare a vedere gente che fa i propri bisogni ovunque".

Franco Vanini