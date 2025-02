Il parco pronto a cambiare volto: "Con la recinzione sarà più sicuro"

Più curato, più accessibile e più sicuro. E anche i pali della luce verranno implementati per illuminare meglio l’area affinché possa essere fruibile anche alla sera. Cambia look il parco pubblico che si trova fra via dei Mille e via Calatafimi, a Porto Garibaldi. E adiacente all’area verde, lo stradello che già esiste, verrà trasformato in una strada, di poco più di tre metri più larga (200 mq), per consentire una viabilità più fluida nel cuore di Porto Garibaldi. La strada sarà lunga 200 metri e sarà a senso unico di marcia da via Calatafimi a via dei Mille. Le migliorie del parco, che rimarrà pubblico e continuerà ad essere un’area verde attrezzata anche per i bambini, sono contenute in un progetto comunale, in fase di esecuzione. I lavori prevedono la realizzazione di marciapiedi (300 mq) accessibili a tutti. Verranno eliminati i dislivelli presenti nell’area per rendere il parco fruibile a tutti. L’area verde verrà transennata per migliorare la sicurezza. "I lavori partiranno alla fine della stagione balneare – dice il sindaco Pierluigi Negri (foto) –. Nessuna strada sostituirà il parco che continuerà ad essere un’area verde, ma più bella, e fruibile dai residenti e i loro bambini ma anche dai turisti".