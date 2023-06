Il Parco Urbano di Caro Carlino, Quando Ritornerà ai Cittadini?

Caro Carlino,

non so chi in questo momento stia zompettando più o meno a tempo di musica dalle parti del Parco urbano. So che, come molti altri cittadini, contavo su questo bellissimo spazio per passare un’estate degna. So invece (non sempre la conoscenza coincide con la bellezza o con la dignità, purtroppo) che domenica ho parlato con un ragazzo addetto a preservare le recinzioni da qualsivoglia vandalismo, dopo che ogni vandalismo immaginabile era stato già consumato, il quale, urbanamente, mi ha detto che non si sa quando il Parco urbano, nonché cittadino, ritornerà ai cittadini. Ora chiedo, rispettosamente ai cittadini che esercitano il potere su noi cittadini (e mi scuso per l’insistenza sul termine che suona rivoluzionario), se e quando il nostro parco ci sarà restituito o se invece (non vorrei essere maligno), sarà adibito ad uso lucrativo (leggi altri concerti o simili) per quei cittadini che comandano noi cittadini. Se si accorgessero, anche per sbaglio, di essere pure loro cittadini, potrebbero per lo meno, urbanamente, come il giovane addetto alla sicurezza di cui sopra, rispondere?

Il cittadino Massimo Malucelli