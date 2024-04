Il parrucchiere ’Bonfi’ inaugura il nuovo negozio

"Ieri ha inaugurato a Sant’Agostino, in Piazza Marconi, il nuovo negozio di parrucchiere di Massimiliano Bonfiglioli, in precedenza attivo in altra location fin dal 2002". Ad annunciarlo è il vicesindaco Filippo Marvelli, presente al taglio del nastro. "Ho iniziato a 14 anni come garzone – racconta il parrucchiere Bonfiglioli – poi ho proseguito con l’interesse di imparare il mestiere del barbiere. Ora, con il cambio di negozio, si sono presentate nuove opportunità, come la nuova collaborazione con Magda Acconciature di Magda Gnani, la quale è entrata con la poltrona in affitto e che in totale indipendenza curerà la parte femminile del salone. Ringrazio la partecipazione di tutta l’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine. Un grande grazie ad amici e clienti ed in particolare alla mia famiglia che mi sostiene da sempre". Inizia dunque ad affacciarsi concretamente la sperimentazione della poltrona in affitto. "Sono stato molto contento di partecipare a questa inaugurazione – dice il vicesindaco Marvelli – si tratta sempre di un momento importante per la comunità, di crescita del territorio, con un miglioramento dei servizi; peraltro, Massimiliano, per tutti ’Bonfi’, è un grande amico da sempre, quindi il piacere è stato doppio. Il Comune sarà sempre vicino alle attività imprenditoriali e produttive del territorio che investono le proprie risorse ed energie per crescere ed offrire nuove opportunità ai nostri cittadini".

Laura Guerra