Cronaca
CronacaIl partigiano Gardani. Una cerimonia in Certosa
24 ago 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
Il partigiano Gardani. Una cerimonia in Certosa

Ucciso a 20 anni nel 1944 a Chianciano e riportato a Ferrara dal padre Ettore. Ieri Comune, Anpi e familiari hanno ricordato gli 80 anni della sepoltura.

Il ricordo di Giorgio Gardani ieri in Certosa per gli 80 anni della sepoltura

Il ‘ritorno a casa’ del partigiano Giorgio Gardani. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di commemorazione del ventenne ucciso nei boschi di Pietraporciana sopra Chianciano Terme e riportato a Ferrara dal padre Ettore. L’appuntamento al Tempio di San Cristoforo alla Certosa è stato organizzato dai familiari insieme ad Anpi e con la collaborazione del Comune in occasione dell’80mo anniversario della sepoltura a Ferrara, avvenuta il 23 agosto 1945. Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore Chiara Scaramagli, la storica del Centro di documentazione del Museo del Risorgimento e della Resistenza e vice presidente di Anpi Antonella Guarnieri, il presidente della sezione territoriale ANPI Ferrara Centro Dario Giorgi, Andrea con Annalisa e Walter Gardani e Silvia Veronesi Namioka con Fuyumi Namioka in rappresentanza dei familiari.

"Ricordare Giorgio Gardani - ha sottolineato l’assessora Scaramagli - significa rendere omaggio a tutti coloro che, con coraggio e generosità, hanno sacrificato la propria vita per la libertà. La sua è una storia di coraggio e di sacrificio che appartiene non solo alla famiglia ma a tutta la nostra comunità, che ha il dovere di custodirne la memoria. È altresì doveroso ricordare il gesto di Ettore Gardani, padre di Giorgio, che con grande determinazione e amore paterno ha voluto riportare a Ferrara la salma del figlio, restituendogli l’onore che meritava come giovane caduto per la libertà e riportandolo accanto ai suoi concittadini dentro la storia della città".

In ricordo del giovane, ucciso combattendo per la libertà il 28 giugno 1944 nei boschi sopra Chianciano Terme (Siena), è stata celebrata la messa dal parroco don Mario Bertieri. I partecipanti si sono poi recati davanti alla tomba di famiglia, dove si sono tenuti gli interventi a testimonianza e ricordo dei fatti accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Giorgio Gardani era nato a Padova il 1° marzo 1924; trasferitosi a Ferrara aveva trascorso un’infanzia e una giovinezza tranquilla. Di educazione cattolica, cresciuto frequentando i gruppi giovanili dimostrò sempre di avere una forte propensione al dialogo e alla riflessione spirituale. Fu chiamato alle armi nei primi mesi del 1944 dall’esercito della Repubblica sociale. Venne mandato a combattere nei pressi del lago Trasimeno.

Mario Tosatti

