Il party della salute al Roverella: "Da 18 anni a fianco dei pazienti"

Idrokinetik festeggia il traguardo dei 18 anni. Una giornata speciale andata in scena a Palazzo Roverella. L’appuntamento ha visto la presenza di molti protagonisti di questa avventura nel segno della salute cominciata tanti anni fa grazie alla passione e alla lungimiranza di Mattia Guerzoni, amministratore delegato della struttura, che ha creato un punto di riferimento per la sanità e le cure. Una festa della maggiore età a Palazzo Roverella con l’intervento di Guerzoni che ha ripercorso i 18 anni. "Una giornata speciale – commenta emozionato– per tutto il nostro staff, sono stati 18 anni bellissimi, un percorso professionale dove abbiamo implementato i servizi, divenendo una realtà tangibile per il territorio. La differenza la fa l’alto livello della professionalità di chi ci lavora". Sono intervenuti l’onorevole Davide Bergamini, con un videomessaggio, e l’assessore alle attività produttive del Comune Angela Travaglia. Hanno preso la parola Thomas Federici, consulente aziendale Idrokinetik, Giuseppe Tappi, direttore tecnico Idrokinetik, e Giorgio Massini, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, direttore sanitario della sede di Ferrara di Idrokinetik. Travagli ha voluto ricordare che: "il traguardo di Idrokinetik è stato raggiunto grazie alla visione di Guerzoni, che ha saputo creare un nuovo modo di riabilitare grazie ad una squadra di valore". La storia di Idrokinetik inizia nel 2005 nella piscina comunale di Occhiobello, poi nel 2008 con una nuova struttura per la riabilitazione tradizionale e in acqua, l’idrochinesiterapia. Nel 2010 Idrokinetik si espande e arriva a Copparo. Viene rilevata la struttura di via XX settembre a Ferrara, per poi rinnovarla e aprire una nuova sede, in via Bologna 453C nel 2021.

Mario Tosatti