Il passato suona alla porta. Bicicletta e sacche. Il postino torna in sella: "Una svolta green"

Onora la giornata della terra 12 mesi all’anno, ferie escluse, straordinari compresi. Perché quella di Zyberi Gazmend, 36 anni, è una pedalata assistita, dai muscoli delle gambe e dal fiato che esce dai polmoni ormai allenati. Un po’ Coppi, le tappe le buchette. Al posto della borraccia le raccomandate da ’allungare’ per la firma, qualche cane che prova a stargli dietro oltre il cancello. E’ lui – un ritorno al passato –, il postino green, il centro storico la sua zona, l’aspettano davanti alla porta, ormai più che clienti del sistema di distribuzione degli amici. Il caschetto, le sacche di plastica, la bici giallo vivo. Ultima variante ecologica del postino, Troisi che pedala, la vita un film, l’Italia che rinasce dopo la guerra nelle polverose vie percorse da questo omino che solleva polvere e urla "posta". Ritorno all’antico per le vie di Ferrara, una cartolina in bianco e nero che volge al green. La firma è quella delle Poste che lungo la strada della sostenibilità hanno rispolverato le bici – in realtà sono modelli nuovi, fiammanti, superleggeri – per dare una mano all’ambiente. Ma se a dare la spinta sono le Poste, sul sellino c’è lui, partito con la famiglia dall’Albania per approdare in Italia. In tasca una laurea in economia e commercio. Ha risposto all’annuncio, lo hanno assunto prima a tempo determinato. Ora quel posto non glielo toglie nessuno, come il sogno un giorno di fare la scalata – Cima Coppi – prima allo sportello. Poi in un ufficio suo. "Mi piace fare il portalettere, è un inizio", dice, con un sorriso, mentre si fa strada per consegnare lettere, per tagliare il traguardo del futuro. Fa bene alla salute, fa bene al servizio di consegna delle cartoline – poche – raccomandate e bollette, molte. In centro lo conoscono, qualche anziano quando lo vede applaude ricordando – la nostalgia, una catena oliata – come eravamo. Italia seppiata diventata a colori nella storia delle Poste, le due ruote metafora di un paese che cambia.

Sono otto le bici in dotazione ai moderni portalettere green, una è la sua. Simbolo della pianura padana portata nel cestino da ragazze in fiore, diventata motore della svolta ecosostenibile. "Sono arrivato in Puglia – racconta –, con i miei genitori e mio fratello, sono in Italia da 24 anni. Volevo studiare, mi piacevano i libri. Allora i miei genitori hanno deciso di trasferirsi a Ferrara, qui c’è una buona università". Frequenta l’istituto per ragioneria Monti, poi – l’orgoglio di chi viene da una terra travagliata – si iscrive ed economia e commercio. "Ho studiato, mi sono laureato", dice ancora. Poi quel bando, partecipa e supera la selezione. "Sono felicissimo, ho una laurea, posso fare carriera nelle Poste. E’ questo il mio obiettivo", svela. Intanto pedala, lavora al centro di distribuzione di Ferrara Cento, la piazza, le vie le sente un po’ sue. Ha una media di otto chilometri al giorno, serve 900 civici, 1500 abitazioni, 410 negozi e 260 uffici. E’ sposato, ha un bimbo che frequenta l’asilo. "L’Italia, Ferrara? La mia prima patria, qui posso giocarmi le mie carte. Per mio figlio". E allora vai Zyberi, il borsone, campanelli che suonano, l’anziano che lo saluta e chiede se c’è posta per lui, a sperare che nella busta non ci sia una stangata. Niente smog, il motore nei polpacci. La sua giornata per la terra. Fino all’ultimo civico.