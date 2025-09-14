La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Ferrara
Cronaca"Il patrimonio dei monumenti va preservato"
14 set 2025
CLAUDIA FORTINI
Cronaca
"Il patrimonio dei monumenti va preservato"

Copparo, il successo dell’incontro promosso per i caduti di Ambrogio .

La memoria, intesa come doveroso tributo a quanti hanno sacrificato la propria vita per i valori patri, ma anche come insegnamento per le nuove generazioni, è stato il filo conduttore dell’incontro organizzato dal neo costituito Comitato promotore del monumento ai caduti di Ambrogio. Numerosi esponenti delle associazioni combattentistiche e d’arma hanno partecipato all’appuntamento di ieri a Palazzo Zardi, moderato dal presidente della sezione Lagunari, Rossano Sivieri, e verbalizzato da Marina Bertolin. In apertura Luca Bellotti, già onorevole e sottosegretario, ha sottolineato il valore delle testimonianze monumentali in funzione del ricordo, ma anche per il futuro dei giovani, che spesso danno per scontata la pace e non ne conoscono il prezzo.

In chiusura, il sindaco Pagnoni ha rinnovato l’impegno per la tutela e valorizzazione della memoria storica, a partire dalla realizzazione del monumento alle Foibe e dal restauro della Fontana Monumentale. "Per quanto riguarda le lapidi commemorative - ha spiegato - ne è stato completato il censimento, comprensivo di scheda fotografica, stato attuale e descrizione dei materiali, così da individuare la migliore forma di intervento: la documentazione sarà fornita alla Soprintendenza, per ricevere le indicazioni del caso. Circa il monumento di Ambrogio, non ci tiriamo indietro, come pure per quello proposto dall’Associazione Bersaglieri: dobbiamo però essere consapevoli della necessità di individuare un corretto iter, a partire dalla progettazione".

© Riproduzione riservata