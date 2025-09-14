"Il patrimonio dei monumenti va preservato"

La memoria, intesa come doveroso tributo a quanti hanno sacrificato la propria vita per i valori patri, ma anche come insegnamento per le nuove generazioni, è stato il filo conduttore dell’incontro organizzato dal neo costituito Comitato promotore del monumento ai caduti di Ambrogio. Numerosi esponenti delle associazioni combattentistiche e d’arma hanno partecipato all’appuntamento di ieri a Palazzo Zardi, moderato dal presidente della sezione Lagunari, Rossano Sivieri, e verbalizzato da Marina Bertolin. In apertura Luca Bellotti, già onorevole e sottosegretario, ha sottolineato il valore delle testimonianze monumentali in funzione del ricordo, ma anche per il futuro dei giovani, che spesso danno per scontata la pace e non ne conoscono il prezzo.

In chiusura, il sindaco Pagnoni ha rinnovato l’impegno per la tutela e valorizzazione della memoria storica, a partire dalla realizzazione del monumento alle Foibe e dal restauro della Fontana Monumentale. "Per quanto riguarda le lapidi commemorative - ha spiegato - ne è stato completato il censimento, comprensivo di scheda fotografica, stato attuale e descrizione dei materiali, così da individuare la migliore forma di intervento: la documentazione sarà fornita alla Soprintendenza, per ricevere le indicazioni del caso. Circa il monumento di Ambrogio, non ci tiriamo indietro, come pure per quello proposto dall’Associazione Bersaglieri: dobbiamo però essere consapevoli della necessità di individuare un corretto iter, a partire dalla progettazione".