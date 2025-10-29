Il patrimonio di Ferrara e il Delta. Evento formativo all’Aleotti-Dossi

Sarà interamente dedicato al tema ‘Ferrara e il Delta del Po patrimoni del mondo: esplorare, comprendere e valorizzare il sito del patrimonio mondiale’ l’evento formativo, che si terrà oggi alla sede di via Ravera dell’istituto Aleotti-Dossi. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Francesca Apollonia Barbieri, vedrà protagoniste le classi IV A Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio) e IV C La (liceo artistico, indirizzo architettura e ambiente), sotto la supervisione e l’organizzazione delle docenti Laura Sangiorgi e Paola Di Stasio.

L’attività, che si terrà nell’atrio del primo piano, si coniuga perfettamente con i percorsi di studio dei ragazzi, trasformando l’incontro in un’importante occasione di didattica integrata. Per gli studenti del corso Cat, il focus sul patrimonio Unesco e sulla storia locale è cruciale. La comprensione delle tecniche costruttive rinascimentali, della progettazione e dell’impatto ambientale sul Delta del Po si allinea direttamente con le discipline di progettazione, costruzione e impianti e discipline geometriche. L’obiettivo è formare tecnici consapevoli del valore storico e della necessità di preservazione del costruito e del paesaggio, elementi chiave per ogni futuro geometra o esperto del territorio.

Analogamente, per la classe del liceo artistico (architettura e ambiente), l’incontro offre una prospettiva diretta sulla relazione tra l’opera umana e il contesto paesaggistico. La storia dell’arte, il contesto di cittadinanza e costituzione e la conoscenza dei monumenti di Ferrara forniscono un ricco materiale di studio per chi si prepara a concepire, progettare e valorizzare gli spazi. Il laboratorio partecipativo di costruzione di una mappa collaborativa dei luoghi simbolo del sito diventerà un esercizio pratico di analisi e rappresentazione territoriale.